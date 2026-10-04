Presidente do TSE destaca serviços digitais e preparação para eleições

Nunes Marques reforçou que o processo eleitoral deste domingo é resultado de uma preparação iniciada meses antes - (crédito: Raphaela peixoto)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, destacou neste domingo (4/10) o trabalho realizado pela Justiça Eleitoral para preparar o primeiro turno das eleições de 2026. Durante pronunciamento no tribunal, ele afirmou que a votação é resultado de meses de organização e preparação dos sistemas, servidores e mesários.

“Todos mais uma vez sejam bem-vindos ao Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal da Democracia, nesse dia, que é o dia mais importante do nosso calendário eleitoral”, afirmou.

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Segundo o ministro, a realização das eleições depende de uma série de procedimentos que começam antes do dia da votação. “Como vocês sabem, o dia de hoje só é possível em razão de uma longa preparação que antecede o período eleitoral. São meses que a Justiça Eleitoral se dedica a toda a preparação, desde a lacração dos sistemas, desde a atualização dos nossos programas, a criação de novos mecanismos, ao treinamento de servidores e mesários”, disse.

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Nunes Marques também fez uma homenagem à ministra Cármen Lúcia, sua antecessora na presidência do TSE e ministra do Supremo Tribunal Federal. Ele destacou que ela esteve à frente do início da preparação para as eleições deste ano.

“Queria fazer uma pequena homenagem, por justiça, à ministra Cármen Lúcia, minha antecessora, ministra do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e foi quem iniciou toda essa preparação para as eleições de 2026”, declarou.

O atual presidente do TSE afirmou que assumiu o comando do tribunal quando parte significativa do trabalho já havia sido realizada. “Eu já sucedi quando muito já havia sido feito. Teremos, com certeza, uma eleição exitosa, mas esse êxito também precisamos dividir com servidores da Justiça Eleitoral e com a ministra Cármen Lúcia”, afirmou.

Durante o pronunciamento, Nunes Marques também apresentou dados sobre a utilização dos serviços digitais da Justiça Eleitoral. Segundo ele, o título de eleitor eletrônico está sendo utilizado pela primeira vez no próprio dia da eleição. “Pela primeira vez está sendo utilizado no dia da eleição e, para nosso gáudio, de uma forma bastante exitosa”, disse.

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O ministro informou ainda que os sistemas registravam milhões de acessos relacionados aos serviços eleitorais. “Ontem foram mais de 6 milhões de ações de novos títulos, títulos baixados, títulos eletrônicos. Hoje, até o momento, nós tínhamos mais de 6 milhões de eleitores, mais de 15 milhões de consultas aos locais de votação, mais de 3 milhões de justificativas”, destacou.

Para Nunes Marques, a utilização dos recursos digitais ajuda a reduzir a necessidade de deslocamento dos eleitores e contribui para diminuir as filas nos locais de votação. “Isso impacta diretamente na diminuição das filas. As pessoas não precisam ir até a cabine de votação ou à seção eleitoral para fazer as justificativas, que podem ser feitas através do aplicativo”, declarou.

O presidente do TSE também mencionou o programa “Seu Voto Importa”, voltado ao transporte de eleitores com mobilidade reduzida. “Já temos o registro de que mais de 2 mil eleitores com mobilidade reduzida foram transportados aos locais de votação”, afirmou.

Ao longo do pronunciamento, Nunes Marques reforçou que o processo eleitoral deste domingo é resultado de uma preparação iniciada meses antes da abertura das urnas e destacou a participação dos servidores da Justiça Eleitoral na organização do pleito.