Eleitores enfrentam filas de até uma hora para votar em Águas Claras - (crédito: Eduarda Brandão/CB/DA Press)

Eleitores que foram votar neste domingo (4) no Colégio Adventista de Águas Claras enfrentaram filas que chegaram a aproximadamente uma hora de espera. O movimento foi intenso ao longo da manhã, com relatos de demora principalmente na entrada das seções eleitorais.

O aposentado Euclides Franco Rodrigues Neto, de 62 anos, contou que encontrou uma fila com 29 pessoas quando chegou ao local. “Quando eu cheguei tinha 29 pessoas. Agora tem quatro”, relatou enquanto aguardava a vez de votar.

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Além da demora, o calor dentro da escola foi uma das principais reclamações dos eleitores. Uma eleitora que aguardava na fila afirmou que estava no local havia poucos minutos e já começava a passar mal devido à temperatura. “Está muito calor. Eu estou aqui há uns cinco minutos e já estou passando mal porque está muito quente”, contou.

A eleitora também avaliou que a estrutura de ventilação da escola não estaria adequada para a quantidade de pessoas no local. A reclamação ganhou destaque em razão do calor registrado em Brasília neste domingo.

Para a eleitora Michelle Silva Barbosa, de 39 anos, o processo de conferência poderia estar contribuindo para a espera. “Acho que é só conferência mesmo”, disse. Segundo ela, a velocidade do atendimento também variava conforme o perfil dos eleitores. “Quando tinha muito jovem na minha frente, ficou mais rápido.”

Michelle também relatou ter observado uma eleitora com criança pequena que deixou a fila comum e procurou o atendimento preferencial. De acordo com ela, não houve conflitos ou discussões entre os eleitores durante a espera.

O colégio tinha uma equipe responsável pelo atendimento a eleitores que precisam de auxílio de acessibilidade. O coordenador de acessibilidade, Vinícius Costa, afirmou que a organização realizou uma preparação prévia para receber o público.

Segundo ele, a procura pelo serviço foi grande, especialmente entre idosos com dificuldades de locomoção. A equipe acompanha os eleitores até a porta dos locais de votação. “A gente foi bem preparado e fez uma fiscalização bem grande na escola. Tem dado tudo certo”, afirmou.

O coordenador destacou ainda que a estrutura da escola permite a circulação de pessoas em cadeiras de rodas. Até o momento da entrevista, segundo ele, não haviam sido registrados atendimentos a pessoas com deficiência visual ou auditiva, mas a equipe estaria preparada para prestar o suporte necessário.

Apesar da estrutura de acessibilidade, o coordenador reconheceu que as filas estavam acima do esperado. “Está demorando muito. Muitas filas aqui. É a primeira vez que acontece nessa escola e, mesmo assim, está com fila muito grande”, afirmou.

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A equipe também relatou ter encontrado santinhos espalhados nas proximidades da escola. Segundo o coordenador, o material já estava no local quando os funcionários chegaram pela manhã, e ninguém havia sido flagrado realizando a distribuição.