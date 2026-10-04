Apuração dos votos começa pelo país; acompanhe

Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputarão o segundo turno da eleição presidencial. Com 97,84% das seções totalizadas, Flávio aparece à frente, com 47,37% dos votos válidos, enquanto Lula soma 44,76%. A definição ocorreu na noite deste domingo (4/10), após nenhum candidato alcançar votos suficientes para vencer a disputa no primeiro turno.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 1,5 mil urnas foram substituídas até as 15h30. Até as 16h, 4,1 milhões de eleitores haviam justificado a ausência pelo e-Título.

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Mais cedo, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, apresentou um balanço parcial da votação. Em coletiva de imprensa, ele afirmou que o pleito transcorria com tranquilidade.

Os resultados podem ser acompanhados em tempo real no especial de eleições do Correio. Acompanhe ao vivo a transmissão:

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Confira os resultados para governador pelo Brasil:

Arthur Henrique, do PL, venceu em primeiro turno a eleição para o governo de Roraima. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 85,65% dos votos apurados, ele conquistou 68,99% do total. Em segundo lugar, Soldado Sampaio (Republicanos) alcançou 29,52% dos votos.



Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão ao segundo turno na disputa pelo governo de Tocantins. Os candidatos tiveram números semelhantes de votos. Foram 45,75% para Dorinha. Vincentinho ficou com 43,72%, com 95,28% das urnas apuradas.



Marcos Rogério, do PL, está eleito governador de Rondônia. O senador conquistou 57,15% dos votos com 92,95% das seções apuradas e encerrou a disputa pelo Palácio Rio Madeira ainda no primeiro turno. Adailton Fúria (PSD) ficou com 18,91%.



Otaviano Pivetta (Republicanos) foi eleito governador de Mato Grosso. Com 89,95% das urnas apuradas, o candidato recebeu 60,99% dos votos válidos e garantiu a vitória ainda no primeiro turno. Wellington Fagundes (PL) ficou em segundo lugar, com 23,05%.



Jorginho Mello (PL) foi reeleito governador de Santa Catarina. Com 83,67% das urnas apuradas, o candidato recebeu 68,31% dos votos válidos e garantiu a vitória no primeiro turno. Gelson Merísio (PSB) ficou em segundo lugar, com 15,91%.



Luciano Zucco (PL) foi eleito governador do Rio Grande do Sul. Com 91,53% das urnas apuradas, o deputado federal venceu a disputa pelo Palácio Piratini ainda no primeiro turno com 57,88% dos votos. Juliana Brizola (PDT), principal adversária na corrida pelo governo gaúcho, ficou em segundo lugar, com 31,88%.



Rafael Fonteles (PT) foi reeleito governador do Piauí no primeiro turno com o advogado e ex-secretário estadual de Educação, Washington Bandeira (PT), como vice. O candidato recebeu 70,16% dos votos (com 83,43% das urnas apuradas) e continuará o mandato na gestão do estado.



Daniel Vilela (MDB) se reelegeu governador de Goiás no primeiro turno com o ex-senador Luiz Carlos do Carmo (PSD) como vice. O candidato recebeu 58,82% dos votos válidos com 90,14% das urnas apuradas e terá mais um mandato na gestão do estado.



Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo ainda no primeiro turno. Com 90,02% das urnas apuradas, o governador recebeu 62,85% dos votos. Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Fazenda, terminou a disputa em segundo lugar, com 36,22%.

O governador Fábio Mitidieri (PSD) foi reeleito para comandar Sergipe por mais quatro anos. Com 59,04% dos votos válidos e 92,99% das urnas apuradas, ele venceu já no primeiro turno e superou Valmir de Francisquinho (Republicanos), que somou 37,58% dos votos.

O senador Sergio Moro (PL) foi eleito governador do Paraná no primeiro turno. O senador teve 50,18% dos votos válidos, com 99,19% das urnas apuradas, e superou Sandro Alex (PSD), que ficou em segundo lugar com 25,9%.

A governadora Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputarão o governo do Distrito Federal no segundo turno, marcado para 25 de outubro. No primeiro turno, nenhum dos dois candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, percentual necessário para encerrar a disputa no primeiro turno. Celina recebeu 49,93% dos votos válidos, e Grass, 34,47%, com 100% das urnas apuradas.

A corrida eleitoral para o governo do Espírito Santo vai para o segundo turno, com Ricardo Ferraço (MBD) e Lorenzo Pazolini (Republicanos). Os candidatos receberam 34,07% e 49,65% dos votos, respectivamente. Os dados correspondem a 99,62% das urnas apuradas

O ex-prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PSD), foi eleito governador do Amapá já no primeiro turno. Com 62,15% dos votos válidos e 91,85% das urnas apuradas, ele superou o atual governador Clécio Luís (União Brasil), que teve 37,51% dos votos.

Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais. Com 94,16% das urnas apuradas, o senador venceu a disputa pelo governo do estado ainda no primeiro turno com 55,42%. Patrus Ananias (PT), principal adversário na corrida, ficou em segundo lugar, com 26,22%. Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito governador da Bahia. Com 55,24% dos votos válidos, o petista venceu a disputa ainda no primeiro turno e garantiu mais quatro anos à frente do governo estadual. O principal adversário, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), recebeu 44,27%. Elmano de Freitas (PT) foi reeleito governador do Ceará neste domingo (4/10). Com 96,79% dos votos válidos, o petista garantiu um segundo mandato à frente do estado ainda no primeiro turno, com 52,88% dos votos válidos. Na sequência, ficou Ciro Gomes (PSDB), com 46,52%. Os demais tiveram menos de um ponto percentual cada.

Omar Aziz (PSD) e Maria do Carmo (PL) vão ao segundo turno pela disputa do governo do Amazonas. Segundo o resultado apurado, os candidatos registraram número semelhante de votos. Foram 40,37% para Aziz e Professora Maria do Carmo ficou com 24,73%. A disputa pelo governo do Rio de Janeiro será decidida no segundo turno, em 25 de outubro. Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), e Eduardo Paes (PSD), ex-prefeito do Rio, serão os candidatos.

Raquel Lyra (PSD) foi reeleita governadora de Pernambuco. Com 99,62% das urnas apuradas, a candidata recebeu 53,27% dos votos válidos e garantiu a vitória no primeiro turno. João Campos (PSB) ficou em segundo lugar, com 44,81%. João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), foi eleito governador de Alagoas. Com 98,35% das urnas apuradas, o ex-prefeito de Maceió recebeu 52,09% dos votos válidos e garantiu a vitória ainda no primeiro turno. Renan Filho (MDB) ficou em segundo lugar, com 47,48%. Eduardo Braide (PSD) está eleito como governador do estado do Maranhão. Segundo resultado apurado, o candidato venceu a disputa pelo governo do estado após registrar 54,06% dos votos. Atrás dele vieram Orleans Brandão (MDB) (34,72%) e Felipe Camarão (PT) (9,60%). Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) vão disputar o governo do Acre no segundo turno, em 25 de outubro. A governadora teve 49,76% dos votos válidos no primeiro turno e o senador ficou com 32,27%, com 100% das urnas apuradas. Dr. Daniel Santos (Podemos) está eleito governador do Pará. Com 51,41% dos votos válidos, o ex-prefeito de Ananindeua venceu a disputa já no primeiro turno. A governadora Hana Ghassan (MDB), principal adversária na corrida pelo Palácio dos Despachos, recebeu 46,49%.