Ex-governador, João Azevêdo é eleito para o Senado na Paraíba

João Azevêdo é eleito para o Senado na Paraíba - (crédito: Secom-PB/)

O ex-governador da Paraíba João Azevêdo (PSB) foi eleito, neste domingo (4/10), para representar o estado no Senado Federal. O socialista deixou o comando do Executivo paraibano em abril justamente para disputar uma das duas cadeiras em jogo nas eleições deste ano.

Azevêdo encerrou uma passagem de mais de sete anos pelo Palácio da Redenção, após ser eleito governador em 2018 e reeleito em 2022. Com a renúncia, o então vice-governador Lucas Ribeiro (PP) assumiu o governo e, neste domingo, conquistou um novo mandato à frente do estado.

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Na disputa pelo Senado, Azevêdo integrou a aliança governista ao lado de Nabor Wanderley (Republicanos), pai do presidente da Câmara, Hugo Motta. O ex-governador também recebeu o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, na Paraíba, declarou voto tanto nele quanto no senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB).

A eleição leva Azevêdo pela primeira vez ao Senado. Com mandato de oito anos, o ex-governador passa a representar a Paraíba no Congresso a partir de fevereiro de 2027.