Ex-governador, João Azevêdo é eleito para o Senado na Paraíba

O ex-governador da Paraíba João Azevêdo (PSB) foi eleito, neste domingo (4/10), para representar o estado no Senado Federal. O socialista deixou o comando do Executivo paraibano em abril justamente para disputar uma das duas cadeiras em jogo nas eleições deste ano.
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Azevêdo encerrou uma passagem de mais de sete anos pelo Palácio da Redenção, após ser eleito governador em 2018 e reeleito em 2022. Com a renúncia, o então vice-governador Lucas Ribeiro (PP) assumiu o governo e, neste domingo, conquistou um novo mandato à frente do estado.
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Na disputa pelo Senado, Azevêdo integrou a aliança governista ao lado de Nabor Wanderley (Republicanos), pai do presidente da Câmara, Hugo Motta. O ex-governador também recebeu o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, na Paraíba, declarou voto tanto nele quanto no senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB).
A eleição leva Azevêdo pela primeira vez ao Senado. Com mandato de oito anos, o ex-governador passa a representar a Paraíba no Congresso a partir de fevereiro de 2027.
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