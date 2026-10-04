Marcel van Hattem (Novo) e Sanderson (PL) são eleitos senadores pelo RS

Os deputados federais Marcel van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL) foram eleitos, neste domingo (4/10), para representar o Rio Grande do Sul no Senado Federal. Os dois conquistaram as vagas em disputa no estado e terão mandatos de oito anos, a partir de 2027.

Van Hattem chega ao Senado após dois mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Filiado ao Novo desde 2018, o parlamentar gaúcho fez da disputa pelo Senado uma das prioridades do partido e, durante a campanha, defendeu pautas como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Sanderson, por sua vez, também deixa a Câmara depois de dois mandatos como deputado federal. Policial federal, o parlamentar do PL concentrou sua campanha principalmente em propostas ligadas à segurança pública, área na qual também atuou como presidente de comissão na Câmara.

A eleição dos dois ocorre após uma disputa apertada pelas cadeiras gaúchas. Na véspera da votação, levantamento Quaest mostrava Sanderson, Van Hattem, Manuela d'Ávila (PSol) e Paulo Pimenta (PT) tecnicamente empatados dentro da margem de erro.