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Eleições 2026

Guilherme Derrite e André do Prado são eleitos para o Senado por SP

Ex-secretário de Segurança Pública e presidente da Alesp conquistam as duas vagas em disputa e terão mandatos de oito anos

Guilherme Derrite e André do Prado são eleitos para o Senado por SP - (crédito: Agência Senado/ Alesp)
Guilherme Derrite e André do Prado são eleitos para o Senado por SP - (crédito: Agência Senado/ Alesp)

O ex-secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite (PP) e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), foram eleitos, neste domingo (4/10), para representar São Paulo no Senado Federal. Os dois conquistaram as vagas em disputa no estado e terão mandatos de oito anos, a partir de 2027.

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Derrite chega ao Senado após comandar a Segurança Pública no governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e exercer dois mandatos como deputado federal. O parlamentar deixou a secretaria para entrar na disputa e integrou a chapa do governador paulista na eleição deste ano.

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Já André do Prado troca a Alesp pelo Congresso Nacional. Deputado estadual desde 2011, o parlamentar preside a Assembleia paulista desde 2023 e foi escolhido pelo PL para ocupar uma das vagas ao Senado na chapa de Tarcísio.

A eleição dos dois consolida uma dobradinha da base de Tarcísio para o Senado. Derrite e Prado enfrentaram uma disputa apertada contra Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede): na véspera da votação, os quatro apareciam tecnicamente empatados nas pesquisas Datafolha e Quaest.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 04/10/2026 19:50
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