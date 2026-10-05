Tarcísio se reúne com Flávio em Brasília para alinhar estratégia do 2º turno

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reúne nesta segunda-feira (5), em Brasília, com o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República.
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Segundo a CNN, o encontro servirá para organizar os próximos passos da disputa, incluindo uma agenda conjunta dos dois pelo país. Na pauta, estão as estratégias de campanha para o segundo turno das eleições.
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Tarcísio foi reeleito no domingo (4), ainda no primeiro turno. Já Flávio terminou a primeira etapa da corrida presidencial na liderança e enfrentará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 25 de outubro.