Jones Manoel é eleito o segundo deputado federal mais votado de Pernambuco

Nascido na Favela da Borborema, em Recife, Jones é historiador, escritor e comunicador popular - (crédito: Divulgação/Jones Manoel)

Jones Manoel (PSol) foi eleito deputado federal por Pernambuco, com a segunda maior votação. Ele alcançou 249.077 votos. Jones agradeceu pelos votos e reafirmou que pretende se candidatar a presidente da República no futuro.

"Depois de mais de 50 anos, voltamos a ter um comunista no Congresso Nacional. Alguém eleito falando de socialismo, Revolução Brasileira e poder popular. Hoje fui eleito deputado federal. Amanhã serei presidente do Brasil", disse Jones.

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"Obrigado a todo mundo que fez parte dessa construção coletiva junto ao povo trabalhador. É a gente lá para revolucionar o Congresso Nacional, com o poder popular nas mãos do povo trabalhador", acrescentou o deputado eleito.

Nascido na Favela da Borborema, em Recife, Jones é historiador, escritor e comunicador popular. No Instagram, Jones acumula mais de 2 milhões de seguidores. No youtube são 680 mil inscritos. Jones usa essas plataformas para falar de dignidade para a classe trabalhadora. Ele também é uma das principais vozes no país contra o capitalismo, descrito por ele como um "sistema falido".

Entre as principais propostas de Jones está defesa da educação e saúde públicas, combate à violência policial, soberania nacional e justiça climática.