Com Erundina e Eduardo Suplicy, Alesp terá nomes históricos em 2027

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) terá em seu novo quadro dois nomes emblemáticos da política paulista.

Luiza Erundina (PSOL), aos 91 anos, tornou-se a deputada mais idosa a ser eleita nas eleições ao conquistar 169.597 votos. Assistente social nascida em Uiraúna (PB), Erundina atualmente ocupa o cargo de deputada federal por São Paulo e traz na bagagem a experiência de ter sido a primeira mulher a comandar a Prefeitura de São Paulo, entre 1989 e 1993.

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A bancada dos nomes veteranos se completa com a eleição de Eduardo Suplicy (PT), de 85 anos, que consagrou sua representatividade nas urnas como o segundo candidato mais votado para a Alesp, somando mais de 654 mil votos.

Filiado ao PT desde a sua fundação, Suplicy é economista, ex-senador e professor. Sua trajetória política é marcada pela dedicação ao estudo da desigualdade social no Brasil e pela defesa histórica da implementação de programas de redistribuição de renda.