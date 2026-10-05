Flávio Bolsonaro vence em 14 estados e no DF, Lula em 12; veja mapa

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avançaram para o 2º turno na disputa pela Presidência da República. Flávio recebeu 56.104.268 votos, correspondentes a 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula somou 53.876.617 votos, ou 45,16%.

A região Nordeste consolidou o apoio a Lula e os estados do Sul e do Centro-Oeste mostraram a força de Flávio Bolsonaro. O senador venceu em 14 estados e no Distrito Federal, enquanto Lula liderou em 12.

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Lula obteve resultados mais expressivos na região Nordeste. No Piauí, o candidato à reeleição alcançou 70,99% dos votos, contra 24,09% de Flávio Bolsonaro. O cenário se repetiu na Bahia, com 66,17% para Lula e 28,53% para seu adversário.

Outros estados nordestinos seguiram a mesma tendência. No Ceará, o placar foi de 63,29% a 31,27%. No Maranhão, Lula marcou 63,99%, enquanto Flávio Bolsonaro registrou 30,90%. Em Pernambuco, a vantagem foi de 63,45% contra 31,03%.

Flávio Bolsonaro consolidou a base eleitoral principalmente no Sul e Sudeste. Em Santa Catarina, obteve 66,65% dos votos, ante 25,04% de Lula. No Paraná, o resultado foi de 59,91% a 31,20%.

Nos dois maiores colégios eleitorais, a vantagem também foi de Flávio. Em São Paulo, ele marcou 51,93% contra 38,20% de Lula. No Rio de Janeiro, o placar foi de 53,01% a 39,41%. No Centro-Oeste e Norte, Flávio Bolsonaro também registrou vitórias significativas. Em Roraima, alcançou 71,06% dos votos. Em Rondônia, 67,45%, e no Acre, 64,56%.

Veja o mapa eleitoral: