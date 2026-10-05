Lula x Flávio: como se posicionam para o 2° turno Cury, Renan, Caiado e Zema

Candidatos do PT e PL vão disputar o segundo turno no dia 25 de outubro - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Com os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguindo para o 2° turno da disputa à Presidência, marcado para 25 de outubro, os demais candidatos organizam alianças e apoios para esta segunda etapa.

O terceiro colocado na disputa ao Planalto, Augusto Cury (Avante) afirmou que não vai declarar apoio a nenhum dos candidatos. Ele espera que o vencedor considere as suas propostas apresentadas durante a campanha. "Os dois candidatos, se quiserem aproveitar nossas propostas, estão disponíveis para serem aproveitadas", disse no domingo (4/10).

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Quarto na disputa, Renan Santos (Missão) também anunciou, após a apuração dos votos, que não apoiará nenhum candidato e liberou os membros do partido. “Não recomendo que ninguém vote em bandido. Flávio é bandido, Lula é bandido, mas não faz diferença nenhuma. Façam o que vocês quiserem. A eleição já é do Flávio Bolsonaro", opinou.

Ronaldo Caiado, candidato à Presidência do PSD, ficou em quinto colocado ontem. Ele espera uma reunião com o presidente do partido, Gilberto Kassab, para definir as alianças. O partido manteve a diretriz adotada no 1° turno de liberar os diretórios estaduais, optando por não apoiar Lula ou Flávio nacionalmente.

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O Novo de Romeu Zema, por sua vez, deve anunciar ainda nesta segunda-feira (5) o seu posicionamento. No domingo, após a apuração dos votos, o ex-governador de Minas Gerais não citou nominalmente Flávio Bolsonaro mas disse que estará “contra o PT”. A expectativa é que haja um apoio dele à campanha do filho "01" de Jair Bolsonaro.