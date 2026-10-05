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Eleições 2026

Lula reúne equipe para avaliar primeiro turno e definir estratégia de virada

O encontro acontece em Brasília e tem como foco a análise do desempenho obtido no domingo (4/10)

Presidente Lula chega ao segundo turno atrás do filho
Presidente Lula chega ao segundo turno atrás do filho "01" de Jair Bolsonaro - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir nesta segunda-feira (5/10), em Brasília, com os principais integrantes de sua equipe de campanha. O intuito, de acordo com interlocutores, é avaliar o resultado do primeiro turno das eleições e discutir os próximos passos da disputa.

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O encontro terá como foco a análise do desempenho obtido na primeira etapa da corrida eleitoral, no domingo (4), e a definição de estratégias para tentar reverter a vantagem de Flávio Bolsonaro (PL), que avançou para o segundo turno à frente de Lula. 

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Ainda durante o encerramento da apuração, quando os resultados já indicavam a passagem de Flávio para o segundo turno em primeiro lugar, integrantes da campanha de Lula realizaram uma primeira conversa para avaliar as primeiras impressões sobre o resultado.

A reunião de hoje deve ampliar essa avaliação e transformar o diagnóstico inicial em uma estratégia de virada para 25 de outubro.

Saiba Mais

O encontro terá como foco a análise do desempenho obtido na primeira etapa da corrida eleitoral e a definição de estratégias para tentar reverter a vantagem de Flávio Bolsonaro, que avançou para o segundo turno à frente de Lula.


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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 05/10/2026 12:03 / atualizado em 05/10/2026 12:07
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