Lula reúne equipe para avaliar primeiro turno e definir estratégia de virada

Presidente Lula chega ao segundo turno atrás do filho "01" de Jair Bolsonaro - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir nesta segunda-feira (5/10), em Brasília, com os principais integrantes de sua equipe de campanha. O intuito, de acordo com interlocutores, é avaliar o resultado do primeiro turno das eleições e discutir os próximos passos da disputa.

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O encontro terá como foco a análise do desempenho obtido na primeira etapa da corrida eleitoral, no domingo (4), e a definição de estratégias para tentar reverter a vantagem de Flávio Bolsonaro (PL), que avançou para o segundo turno à frente de Lula.

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Ainda durante o encerramento da apuração, quando os resultados já indicavam a passagem de Flávio para o segundo turno em primeiro lugar, integrantes da campanha de Lula realizaram uma primeira conversa para avaliar as primeiras impressões sobre o resultado.

A reunião de hoje deve ampliar essa avaliação e transformar o diagnóstico inicial em uma estratégia de virada para 25 de outubro.

O encontro terá como foco a análise do desempenho obtido na primeira etapa da corrida eleitoral e a definição de estratégias para tentar reverter a vantagem de Flávio Bolsonaro, que avançou para o segundo turno à frente de Lula.



