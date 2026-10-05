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Eleições 2026

PP e União Brasil caminham para apoiar Flávio no segundo turno

O bloco calcula que um apoio ao primogêntio de Jair dará maior liberdade em um eventual governo

Presidentes do União Brasil, Antonio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira - (crédito: Kalina Maurer/Comunicação União Brasil)
Presidentes do União Brasil, Antonio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira - (crédito: Kalina Maurer/Comunicação União Brasil)

O Partido Progressista e o União Brasil caminham para declarar apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa pela Presidência da República contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A cúpula nacional do PP convocou uma reunião para a tarde desta terça-feira (6/10) para definir oficialmente o posicionamento da legenda. Entre integrantes da Executiva Nacional, porém, a avaliação predominante é de que o partido deve se alinhar à candidatura de Flávio.

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Foram chamados para o encontro, que ocorrerá na Câmara dos Deputados, presidentes dos diretórios estaduais, deputados e senadores. A reunião servirá para consolidar internamente a posição antes do anúncio oficial.

O União Brasil também pretende reunir sua direção nesta terça e, nos bastidores, a tendência é a mesma: apoio ao candidato do PL. Como PP e União Brasil integram uma federação partidária, as duas siglas precisam adotar uma posição conjunta na disputa presidencial.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 05/10/2026 12:12 / atualizado em 05/10/2026 12:17
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