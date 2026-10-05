Ciro Nogueira perde reeleição no Piauí e deixa o Senado

Alvo de apuração da Polícia Federal por ligações com banqueiro, senador tentava seu terceiro mandato consecutivo - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

Ciro Nogueira (PP-PI) não conseguiu renovar o mandato no Senado nas eleições deste domingo (4/10) e deixará a Casa ao fim da atual legislatura. Com pouco mais de 815 mil votos, o presidente nacional do Progressistas terminou a disputa no Piauí na terceira colocação e ficou fora das duas vagas em jogo no estado.

As cadeiras foram conquistadas por Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD). Castro recebeu 35,46% dos votos válidos, enquanto Ciro alcançou 24,67% e não conseguiu permanecer entre os dois candidatos mais votados.



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A derrota encerra uma trajetória de mais de uma década de Ciro no Senado. O ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro chegou à Casa em 2011, após vencer a disputa de 2010, e conseguiu renovar o mandato nas eleições de 2018.

Investigações e desgaste político

A tentativa de reeleição ocorreu em um momento de desgaste para Ciro, cujo nome passou a aparecer nas investigações relacionadas ao ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

A Polícia Federal apura a relação entre o senador e o banqueiro a partir de mensagens e registros de viagens internacionais que indicam proximidade entre os dois.

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Entre os pontos investigados está uma emenda apresentada por Ciro em 2024 que propunha mudanças nas regras do Fundo Garantidor de Créditos. Os investigadores buscam esclarecer se a alteração teria como objetivo beneficiar negócios ligados ao grupo financeiro de Vorcaro.

Fim de uma sequência de vitórias

A saída do Senado também representa uma mudança na trajetória eleitoral de um dos principais nomes do Progressistas. Ciro ocupava uma das cadeiras do Piauí desde 2011 e havia conquistado a reeleição oito anos depois.

Além da atuação parlamentar, ele mantém papel de destaque na estrutura partidária. Ciro comanda nacionalmente o PP desde 2013.