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Eleições 2026

PT quer Camilo na linha de frente do 2º turno após ‘milagre Elmano’ no Ceará

Dirigentes querem que ele participe das costuras políticas e da mobilização eleitoral em outros estados considerados estratégicos para ampliar a vantagem de Lula na região

Ala do PT quer Camilo na campanha de Lula contra Flávio - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Ala do PT quer Camilo na campanha de Lula contra Flávio - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Caciques do PT querem ampliar a participação de Camilo Santana na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. A avaliação interna é de que o líder do partido no Senado pode ajudar a repetir, em escala nacional, o movimento que petistas passaram a chamar nos bastidores de “milagre Elmano”.

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A leitura de dirigentes da legenda é de que Camilo teve papel decisivo na reta final da campanha de Elmano de Freitas no Ceará. Diante de um cenário considerado incerto pelas projeções, o senador entrou diretamente na articulação política e eleitoral e, na avaliação de integrantes do PT, ajudou a mudar o jogo e garantir a vitória do aliado.

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Agora, uma ala do partido defende que a capacidade de articulação demonstrada por Camilo seja colocada a serviço da campanha de Lula contra Flávio Bolsonaro. O senador é visto como um nome capaz de dialogar com diferentes grupos políticos e, ao mesmo tempo, mobilizar a estrutura petista, sobretudo no Nordeste, principal reduto eleitoral do presidente.

A ideia não é restringir a atuação de Camilo ao Ceará. Dirigentes querem que ele participe das costuras políticas e da mobilização eleitoral em outros estados considerados estratégicos para ampliar a vantagem de Lula na região e compensar eventuais dificuldades em outras partes do país.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 05/10/2026 12:32
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