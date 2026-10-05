MST avança na política e elege oito candidaturas nas eleições

Bancada do MST eleita para as legislaturas de 2026, com oito representantes filiados ao PT - (crédito: Reprodução/MST)

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) elegeu oito representantes para o Legislativo nas eleições de 2026. A bancada é composta por quatro deputados federais e quatro estaduais, todos filiados ao PT.

Desde 2022, a organização definiu como estratégia ocupar cargos institucionais para avançar em políticas de Reforma Agrária e agricultura familiar. Os compromissos de campanha das candidaturas eleitas incluem a democratização do acesso à terra, o incentivo à produção de alimentos saudáveis, o combate à fome e a defesa do meio ambiente, educação e saúde.

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Para a Câmara dos Deputados, foram reeleitos Valmir Assunção (BA), Marcon (RS) e João Daniel (SE). Rosa Amorim (PE), que era deputada estadual, se tornou a primeira mulher Sem Terra a chegar à Câmara em Brasília. Ela foi a candidata a deputada federal mais votada do PT em Pernambuco.

Nas assembleias legislativas, Adão Pretto Filho (RS), Marina do MST (RJ) e Missias (CE) garantiram a reeleição. Camilo Daniel (SE), ex-vereador em Aracaju, ocupará pela primeira vez uma cadeira no legislativo sergipano. Adão Pretto foi o segundo candidato mais votado do PT no Rio Grande do Sul.

Deputados federais eleitos

Valmir Assunção (PT-BA): Agricultor e líder do MST, foi reeleito. Ex-secretário estadual, teve papel na criação do Estatuto da Igualdade Racial na Bahia. Seu mandato inclui projetos para a agricultura familiar, como o da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO).

Rosa Amorim (PT-PE): Primeira mulher Sem Terra a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Mulher negra, lésbica e artista, vem da primeira geração de assentados da Reforma Agrária no Assentamento Normandia, em Caruaru. Sua atuação é voltada às lutas antirracista e feminista.

Marcon (PT-RS): Reeleito, é assentado da Reforma Agrária em Nova Santa Rita e integra a COOPAN, uma das maiores produtoras de arroz orgânico da América Latina. Antes de chegar a Brasília em 2010, cumpriu três mandatos como deputado estadual.

João Daniel (PT-SE): Eleito pela quarta vez, o agricultor ajudou a fundar o MST em Sergipe. No Congresso, defende a agricultura familiar e os direitos dos trabalhadores. Foi eleito o melhor deputado federal de Sergipe no Prêmio Congresso em Foco em 2025 e 2026.

Deputados estaduais eleitos

Adão Pretto Filho (PT-RS): Reelegeu-se com a segunda maior votação do PT no estado. Formado em Gestão Pública, preside a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e coordena a Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência Contra a Mulher.

Marina do MST (PT-RJ): Reeleita, foi a primeira mulher Sem Terra a ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde preside a Comissão de Segurança Alimentar. É autora de leis que instituem o Dia da Mulher Camponesa e valorizam a mulher no campo.

Camilo Daniel (PT-SE): Eleito deputado estadual, foi vereador de Aracaju. Sociólogo e filho de assentados, cresceu em um assentamento do MST. Sua atuação política defende a democratização do acesso à terra, a moradia popular e pautas ambientais.

Missias (PT-CE): Reelegeu-se com foco na Reforma Agrária e na produção de alimentos sem agrotóxicos. Defende o cooperativismo e a mecanização da agricultura familiar, além da regularização fundiária no campo e nas cidades.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.