Candidata do MST acompanha Lula em caminhada no Recife

Caminhada reunirá lideranças políticas e candidaturas aliadas a Lula na reta final da campanha eleitoral - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert.)

A deputada estadual Rosa Amorim (PT-PE), candidata à Câmara dos Deputados e ligada ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma agenda nesta sexta-feira (25/9). A parlamentar integrará a comitiva do chefe do Executivo durante uma caminhada pelas ruas da capital pernambucana.

O ato, chamado de “caminhada da vitória”, reunirá lideranças políticas e candidaturas aliadas a Lula na reta final da campanha eleitoral. Também estará presente o candidato ao governo de Pernambuco e ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), além de dirigentes e representantes de partidos que fazem parte da base do presidente.

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Segundo Rosa, a presença de Lula em Pernambuco reforça a importância do estado na mobilização eleitoral e na formação de uma bancada no Congresso alinhada às pautas defendidas pelo governo. “Pernambuco sempre esteve ao lado do presidente Lula nos momentos decisivos. Vamos às ruas mostrar a força do nosso povo e construir uma grande vitória, garantindo também uma bancada no Congresso que esteja ao lado do presidente para fazer avançar as mudanças que o Brasil e Pernambuco precisam”, afirma Rosa.

Candidata a uma vaga na Câmara, Rosa busca levar ao Congresso a atuação desenvolvida durante seu mandato na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Entre as pautas defendidas pela parlamentar estão o fim da escala 6x1, a Reforma Agrária Popular, o combate à fome e a defesa dos direitos das mulheres, da população negra e LGBTQIAPN+.