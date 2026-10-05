Eduarda Campopiano faz ataque transfóbico a Erika Hilton nas redes

Campopiano recebeu 1,9 milhão de votos no domingo (4/10) e se tornou a mulher mais votada para a Assembleia Legislativa de São Paulo - (crédito: Reprodução/ Redes sociais )

Eduarda Campopiano (PL), eleita deputada estadual com a maior votação da história da Alesp, atacou Erika Hilton (PSOL) nas redes sociais e questionou a identidade de gênero da deputada federal. Em uma publicação na rede social X, Campopiano chamou Hilton, que é uma mulher trans, de “homem biológico” e afirmou que ela “nunca vai ocupar o espaço da mulher mais votada de São Paulo”.

Campopiano recebeu 1,9 milhão de votos no domingo (4/10) e se tornou a mulher mais votada para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Hilton foi reeleita para a Câmara dos Deputados com cerca de 1,5 milhão de votos e passou a ser a mulher mais votada da história do País em uma eleição para a Casa.

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A declaração de Campopiano retoma uma disputa que já havia oposto Hilton a integrantes do PL ao longo do ano. Em março, parlamentares do partido se opuseram à eleição da deputada do PSOL para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. Na ocasião, os questionamentos também foram direcionados à identidade de gênero de Hilton e à sua presença no comando do colegiado. A deputada foi eleita presidente da comissão e permanece no cargo pelo período de um ano.

Oi @ErikakHilton Como é saber que um homem biológico nunca vai ocupar o espaço da mulher mais votada de São Paulo? Rs — Eduarda Campopiano (@DudaCampopiano) October 5, 2026

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Campopiano construiu sua campanha sobre uma agenda conservadora e ganhou projeção nas redes sociais com críticas ao movimento feminista. A deputada estadual eleita chegou a se definir como a “maior inimiga das feministas”. Aos 23 anos, ela deixa a Câmara Municipal de Praia Grande para assumir uma cadeira na Assembleia paulista.

