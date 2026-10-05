José Guimarães diz que fim da escala 6x1 é prioridade do governo nesta semana

O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou nesta segunda-feira (5/10) que a votação da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6 por 1 será uma das prioridades do governo no Congresso nesta semana. Segundo ele, a intenção é retomar o debate sobre a matéria já nesta terça-feira e votar a proposta até quarta-feira.

“Nós estamos encerrando o processo eleitoral de primeiro turno e agora é construir as votações possíveis, dentre elas aquilo que foi anunciado, que é a votação da PEC do fim da escala 6 por 1”, afirmou.

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Guimarães disse que chegou do Ceará após, segundo ele, uma “extraordinária vitória” e que pretende retomar as atividades de articulação política. O ministro afirmou que terá reuniões com líderes do governo e deverá conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre a tramitação da proposta. “A prioridade do ponto de vista do governo é a votação da escala, fim da escala 6 por 1”, declarou.

De acordo com o ministro, os presidentes das duas Casas do Congresso retornam às atividades nesta terça-feira. Guimarães afirmou que pretende trabalhar para que o debate seja iniciado e a votação encaminhada até quarta-feira.

“A partir de amanhã os presidentes das duas Casas estão chegando. Eu vou conversar com o presidente Davi Alcolumbre. O debate volta no máximo até quarta-feira”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de resistência no Senado diante da composição da Casa, Guimarães afirmou acreditar que a proposta será votada nesta semana. Ele citou a posição de Alcolumbre em favor da apreciação da matéria. “Acho que o Davi tem sido muito firme. O presidente do Senado quer votar e vai votar essa matéria essa semana. Foi o que ele anunciou”, afirmou.

O ministro também disse que pretende atuar diretamente na articulação política para viabilizar a votação. “Eu estou aqui não só como ministro, retomando minhas atividades, como buscando ajudar na articulação”, declarou.

Segundo Guimarães, a estratégia será construída a partir das reuniões previstas para esta terça-feira. “Eu tenho reunião amanhã com os líderes, com o governo. Enfim, vamos trabalhar daqui até amanhã à noite para começar o debate e voltar a matéria até quarta-feira”, afirmou.

Eleição não muda posição do governo

Questionado se a presença do senador Flávio Bolsonaro à frente da disputa eleitoral alteraria o ambiente político para a votação, Guimarães respondeu que não. “Não mudou nada. A eleição está empatada, 2% e vamos para cima”, afirmou.

O ministro defendeu que a proposta seja tratada como uma pauta de interesse nacional, independentemente da disputa eleitoral. “Essa matéria é de interesse do Brasil, é do país, não é de candidato A ou B, é de interesse do Brasil”, disse.

Guimarães também atribuiu ao governo o protagonismo na condução da proposta e afirmou que pretende trabalhar pela aprovação da matéria no Congresso. “Nós somos os protagonistas porque o governo encaminhou a PEC para a Câmara e para o Senado. Portanto, o clima está bom e eu quero ajudar a aprovar essa matéria para quem interessa ao país”, declarou.