Segundo turno: Flávio e Tarcísio vão a Goiânia em busca do apoio de Caiado

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), viajam nesta terça-feira (6/10) para Goiânia em busca do apoio de Ronaldo Caiado (PSD) à disputa pelo Palácio do Planalto. A informação foi confirmada pela assessoria de Flávio ao Correio. O encontro estava previsto para segunda-feira (5), mas foi adiado para hoje. A movimentação faz parte da estratégia do candidato do PL de ampliar o arco de alianças no segundo turno e incorporar ao palanque nomes que disputaram a Presidência na primeira etapa.
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Caiado terminou o primeiro turno em quinto lugar, com 2,18% dos votos válidos no país, mas teve desempenho bem mais expressivo em Goiás, seu principal reduto político. No estado, recebeu 12,33% dos votos, enquanto Flávio chegou a 53,60%, contra 31,06% de Lula. É justamente essa votação de Caiado que a campanha do PL tenta incorporar à candidatura de Flávio na segunda etapa.
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A presença de Tarcísio reforça a tentativa de construir uma frente da direita em torno de Flávio. O governador paulista passou a atuar diretamente na campanha depois de ser reeleito no primeiro turno e já havia colocado sua estrutura à disposição do candidato do PL. Além de participar de agendas eleitorais, Tarcísio também tem atuado nas conversas com partidos e lideranças que ainda precisam definir posição no segundo turno.
Integrantes da campanha de Flávio disseram à reportagem que já há uma sinalização positiva do ex-governador de Goiás, e que Flávio agora busca apenas a formalização do apoio.
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