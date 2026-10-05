Ex-Seleção Brasileira, Daniel Alves declara apoio a Flávio Bolsonaro

O ex-jogador de futebol Daniel Alves foi às redes sociais declarar apoio a Flávio Bolsonaro (PL), nesta segunda-feira (5/10). Com discurso bíblico, o antigo lateral direito da Seleção Brasileira afirma que o Espírito Santo o inspirou a apoiar o candidato da extrema-direita.

“Pode que todo mundo esteja pensando que eu estou fazendo política, e eu venho afirmar que estou fazendo política, a política da obediência, e obedecer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, coloca na nossa boca e na nossa mente para poder declarar ao seu povo”, declara.

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Durante as eleições de 2022, Daniel Alves já havia declarado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.

“Esses dias o Espírito Santo estava soprando o teu nome, Bolsonaro, e o teu número duas vezes. Assim, descansa o teu coração, mantenha-te humilde, porque não é com a tua força, não é com a inteligência, não é com a tua capacidade de convencimento, é com o poder do Espírito Santo”, afirma.

Segundo o ex-jogador, os eleitores devem se unir pelo candidato para haver prosperidade na nação e na vida dos brasileiro. “Há um decreto para essa nação. É tempo de câmbio, é tempo de mudança”, enfatiza.

Flávio Bolsonaro disputa as eleições presidenciais com Luís Inácio Lula da Silva (PT) e liderou no primeiro turno, com 47,03% dos votos válidos contra 45,16% do líder petista.

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Acusações de abuso

Em 2024, Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual em Barcelona, na Espanha. Uma mulher afirmou ter sido abusada pelo jogador no banheiro de uma boate, em 2022.

Após 14 meses de prisão, a justiça catalã aceitou um recurso da defesa do jogador e o absolveu em decisão unânime por “insuficiência de provas”. Desde então, Daniel Alves vive na Espanha e tem feito pregrações em igrejas evangélicas.