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Trama golpista

Nunes Marques avalia rever prisão de Bolsonaro após segundo turno

Ministro do STF considera analisar pedido da defesa depois das eleições e vê possíveis excessos na condenação do ex-presidente a 27 anos e três meses

Bolsonaro atualmente cumpre a condenação em regime domiciliar - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
Bolsonaro atualmente cumpre a condenação em regime domiciliar - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques avalia analisar, após o segundo turno das eleições, o pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para rever a condenação a 27 anos e três meses de prisão. Segundo uma fonte próxima ao ministro, Kassio considera a possibilidade de conceder uma liminar que possa alterar a situação do ex-presidente ou levar o caso para análise do plenário da Corte.

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A avaliação do magistrado, segundo a fonte, é de que houve possíveis excessos no julgamento que resultou na condenação de Bolsonaro. Entre os pontos que despertam questionamentos estão o direito de defesa, a individualização das condutas atribuídas ao ex-presidente e o rigor da pena aplicada. Bolsonaro atualmente cumpre a condenação em regime domiciliar.

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O ministro, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pretende evitar que uma eventual decisão seja interpretada como interferência no processo eleitoral. Por isso, a tendência é que qualquer movimentação sobre o caso ocorra somente depois da conclusão do segundo turno, independentemente do resultado da disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A defesa de Bolsonaro sustenta que houve prejuízos ao exercício do direito de defesa e questiona a forma como as condutas foram individualizadas. Os advogados também defendem que o julgamento deveria ter ocorrido no plenário do STF, e não na Primeira Turma. Apesar de considerar uma decisão individual, Kassio avalia como mais provável levar o pedido para análise dos demais ministros da Corte.

Uma eventual revisão poderá provocar novas divisões no Supremo. Luiz Fux, que votou pela absolvição de Bolsonaro no julgamento, e André Mendonça são apontados como possíveis apoiadores de uma revisão ou redução da pena. Já o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra o pedido da defesa e afirmou, em junho, que a condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas. A defesa contesta a posição da PGR e sustenta que houve erro judiciário.

 

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Alícia Bernardes e Armando Holanda
postado em 06/10/2026 10:03 / atualizado em 06/10/2026 10:07
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