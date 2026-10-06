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8 de Janeiro

Moraes autoriza que "Débora do Batom" cumpra restante da pena em semiaberto

O ministro do STF acolheu a manifestação da PGR favorável à mudança. Débora Rodrigues foi condenada a 14 anos de prisão

Cabelereira ficou conhecida por escrever, com batom vermelho, a frase
Cabelereira ficou conhecida por escrever, com batom vermelho, a frase "perdeu, mané" na estátua "A Justiça" - (crédito: Redes sociais)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizou, nesta terça-feira (6/10), que Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como “Débora do Batom”, passe a cumprir a pena em regime semiaberto.

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Débora foi condenada pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e ficou conhecida por escrever, com batom vermelho, a frase “perdeu, mané” na estátua “A Justiça”, localizada em frente à sede do Supremo, em Brasília.

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Com a decisão de Moraes, a cabeleireira progride de regime no cumprimento da pena. O ministro acolheu a manifestação da PGR favorável à mudança, após a análise dos requisitos necessários para a progressão.

Débora foi condenada pelo STF a 14 anos de prisão pelos crimes relacionados aos ataques às sedes dos Três Poderes. A pena posteriormente foi reduzida para 10 anos em julgamento de recurso.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 06/10/2026 09:45 / atualizado em 06/10/2026 10:00
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