Flávio mira PP e União e prepara agendas no Rio, SP e Brasília

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (6/10), ao lado do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do senador e coordenador de campanha, Rogério Marinho (PL), que aguarda uma definição do PP e do União Brasil sobre o posicionamento das bancadas no segundo turno.

Segundo ele, os partidos devem realizar reuniões internas nesta terça, às 16h, e na quarta-feira (7), às 9h. As duas siglas fazem parte do grupo de partidos do centro que ainda negocia o apoio para a segunda etapa da eleição.

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A articulação ocorre em meio à estratégia de Flávio de ampliar alianças após terminar o primeiro turno à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O candidato também tem buscado o apoio de adversários derrotados na primeira etapa, como Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), além de contar com a atuação do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na construção de apoios.

Flávio também adiantou parte da agenda que pretende cumprir nos próximos dias. A previsão é que o candidato esteja no Rio de Janeiro na sexta-feira (9) e no sábado (10), viaje para São Paulo no domingo (11) e retorne a Brasília na segunda-feira (12). Ele ressaltou, porém, que os compromissos ainda estavam sendo fechados e que a programação oficial seria divulgada após a conclusão das negociações.

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Outra frente da campanha será tentar alcançar os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno. Questionado sobre os cerca de 33 milhões de brasileiros que não votaram, Flávio afirmou que pretende convencer esse eleitorado apresentando um projeto de governo. “O meu único pedido que eu posso fazer é que me deem um voto de confiança”, declarou.