TSE esclarece atraso na divulgação dos resultados no 1º turno

Pausa no aplicativo e na página de divulgação dos resultados não tem relação com o processo de totalização dos votos. - (crédito: Agência Brasil)

Após uma influenciadora publicar um vídeo afirmando que houve fraude eleitoral no 1º turno das Eleições 2026, que aconteceu no último domingo (4/10), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou uma nota nesta terça-feira (6) para explicar a afirmação de um suposto atraso de 1h na atualização da página.

Na gravação, a influenciadora questiona a confiabilidade das urnas eletrônicas e afirma que houve fraude porque somente os resultados para presidente teriam ficado cerca de uma hora sem atualização, enquanto os dados dos outros cargos continuavam sendo divulgados. “Alguém explica pra mim como é que o brasileiro pode confiar 100% nessas urnas eletrônicas?”, diz.

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O que realmente aconteceu: TSE esclarece

Em nota, o TSE explicou que na noite de domingo (4), o sistema de divulgação foi pausado inesperadamente por causa de um aumento no volume de dados registrado por volta das 19h14. O problema teria afetado somente a aba “Brasil”, que apresenta o resultado nacional para presidente e vice-presidente da República. Portanto, a visualização por estado não foi afetada e continuou mostrando os resultados parciais normalmente, e a situação foi normalizada às 20h04.

Segundo o TSE, uma nova rotina técnica está sendo desenvolvida para evitar que novas interrupções aconteçam. Aapesar da pausa, o resultado final não foi afetado: "A interrupção, portanto, afetou a divulgação dos resultados, mas não a apuração dos votos nem a totalização." esclareceu em nota o tribunal.

Apuração não foi interrompida

O TSE aproveitou o momento para explicar como funciona as etapas da apuração, que são dividas em três fases: Apuração, é feita pela própria urna eletrônica em cada seção eleitoral, ao fim da votação; a totalização corresponde à soma dos resultados de todas as seções; e por último a divulgação dos resultados na internet, responsável por tornar essas informações disponíveis ao público.

Para quem tem dúvida, o tribunal também garante que os boletins de urna são impressos ao fim da votação — são impressas cinco vias — e ficam disponíveis para consulta. Este documento possui um QR Code que permite comparar os votos registrados naquela seção com os dados divulgados pelo TSE.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares

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