Polícia Civil investiga Rodrigo Constantino por chamar Bahia de "câncer"

Influenciador ficou conhecido por divulgar informações falsas nas redes e endossar ataques ao TSE - (crédito: Reprodução/YouTube)

A Polícia Civil da Bahia investiga o influenciador bolsonarista Rodrigo Constantino por um vídeo publicado nas redes sociais, onde afirma que a Bahia é o “câncer do Brasil” e “vergonha nacional”. A fala foi feita após o resultado do pleito nacional, no último domingo (4/10), em que o presidente Lula obteve maioria dos votos.

Em nota, a Polícia Civil afirma que, além do vídeo, “outras manifestações de possível caráter discriminatório contra a população baiana” estão sendo investigadas. Segundo o órgão, as diligências seguem sob acesso restrito.

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Entre os eleitores baianos, o presidente Lula liderou no primeiro turno com 66,17% dos votos válidos contra 28,53% de Flávio Bolsonaro.

“Já fui algumas vezes, a trabalho e a lazer. Salvador é um lixo. Fui para o interior fazer uma feira literária e fiquei chocado. Segunda-feira, às 11h da manhã, um bando de gente nos barzinhos, com violão e cerveja, ninguém quer trabalhar", afirma Constantino no vídeo.

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O influenciador também criticou a vitória do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e dos senadores Rui Costa e Jaques Wagner na Bahia. "Baianos, com todas as boas exceções, em geral, vocês são uma vergonha. Que papelão", declarou.

Após a Polícia Civil anunciar a investigação, Constantino comentou sobre o vídeo nas redes. “Que venham pra cima de mim, eu não ligo. Estou protegido pela primeira emenda americana. Eu sou americano, eu moro nos Estados Unidos”, debochou. “Eu não quero extirpar a Bahia do Brasil. Eu quero extirpar o petismo da Bahia”.

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Constantino recebeu a cidadania norte-americana em 2024 após ter o passaporte cancelado por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do Inquérito das Fake News. Ele ficou conhecido por divulgar informações falsas durante a pandemia de covid-19 e por endossar ataques ao Superior Tribunal Eleitoral (TSE).