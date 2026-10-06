PP e União Brasil anunciam apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

No primeiro turno, o candidato do PL recebeu mais de 56 milhões de votos - (crédito: AFP)

A federação formada pelos partidos Progressistas (PP) e União Brasil anunciou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial. A decisão foi tomada nesta terça-feira (6/10), após reunião das executivas das duas siglas.

De acordo com a senadora Tereza Cristina (PP-MS), a decisão foi unânime. O encontro contou com a participação dos presidentes das duas legendas, Ciro Nogueira, pelo PP, e Antonio Rueda, pelo União Brasil.



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Além da federação, o candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), também anunciaram apoio a Flávio Bolsonaro na segunda etapa da disputa.

Flávio Bolsonaro disputará o segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição. No primeiro turno, o candidato do PL recebeu mais de 56 milhões de votos, enquanto Lula somou 53,8 milhões.