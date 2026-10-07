Lula divulga vídeo selfie e convoca apoiadores contra "retrocesso"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou um vídeo em formato selfie nas redes sociais nesta quarta-feira (7/10), pela primeira vez na campanha eleitoral. Na gravação, ele convoca seus apoiadores a saírem às ruas para impedir o que classifica como a volta do "retrocesso" ao país.
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Energia lá em cima pra ganhar essas eleições! Bora, gente! ?????????? Brasil pra frente, sem retrocessos! https://t.co/oKE2h048B1
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A publicação ocorre após o resultado do domingo (4/10). No primeiro turno, o candidato do PT teve 2,3 milhões de votos a menos que o adversário Flávio Bolsonaro (PL). Integrantes da campanha de Lula passaram a defender uma presença maior do presidente nas redes sociais.
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"Bora, gente, pra rua, vamos conversar com as pessoas, você que gosta do Brasil, que gosta da educação, da democracia, que quer ter emprego de qualidade, continuar estudando e ver o Brasil crescer, que precisa melhorar de vida, bora pra rua", pediu Lula.
"Vamos ganhar estas eleições para não permitir que o retrocesso volte para esse país, vamos lá gente, tá na hora", continuou o candidato à reeleição.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.