"Eles não voltarão", declara Lula ao dizer que pode disputar reeleição

“Eu vou fazer 80 anos de idade. Se eu tiver com a saúde e disposição que eu estou hoje, vocês podem ter certeza que eu serei candidato outra vez, para ganhar as eleições nesse país. Porque eu não vou entregar esse país de volta para aquele bando de maluco que quase destruiu esse país nos últimos anos. Podem estar certos disso: eles não voltarão”, afirmou o petista, durante evento em Missão Velha, no Ceará, para anunciar investimentos para a ferrovia Transnordestina.

O presidente disse para que o público se preparasse “porque tem muito candidato na praça”. Ele afirmou que “todo dia” vê uma pesquisa com novos candidatos, mas garantiu que, para decidir se irá ou não concorrer, ele terá de “conversar com a minha consciência e conversar com vocês”.

“Podem estar certos disso: eles não voltarão. Eles não voltarão! Não é porque o Lula não quer, é porque vocês não vão deixar eles voltarem”, declarou o chefe do Planalto.

A fala do presidente é feita no mesmo dia em que a Polícia Federal fez operações de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro e no escritório dele, no PL, por decisão do Supremo Tribunal Federal. A Corte também decretou uma série medidas cautelares contra o ex-presidente, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, impedimento de acessar as redes sociais e a proibição de sair de casa entre as 19h e as 6h e nos fins de semana.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

