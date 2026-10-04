Lula após votar: "Brasil não irá para frente com miliciano"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou neste domingo (4/10), após votar em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que a eleição coloca em disputa, na avaliação dele, dois projetos distintos para o país. O petista disse estar confiante na vitória e afirmou que o resultado das urnas será respeitado.

“O que está em jogo é a definição entre o fortalecimento do regime democrático e a barbárie. Entre o desenvolvimento e o atraso. Entre o crescimento econômico e o retrocesso”, afirmou Lula à imprensa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Lula vota em São Bernardo do Campo e acompanha apuração em SP

O presidente disse esperar uma participação expressiva dos eleitores neste primeiro turno e reforçou o apelo para que brasileiros com mais de 70 anos, para os quais o voto é facultativo, compareçam às urnas.

“Estou certo de que vamos ganhar essa eleição. Agradeço ao povo brasileiro. O fato concreto é as pessoas se mobilizarem democraticamente”, disse. “Tenho feito um apelo para essas pessoas que têm mais de 70 anos para votarem. Essas pessoas precisam pensar nos outros, nos filhos, nos netos.”

Ao fazer um balanço do atual mandato, Lula afirmou que o governo avançou em áreas econômicas e sociais, mas sustentou que ainda há medidas a serem adotadas. “Fizemos muito, mas ainda é preciso muito mais. São 500 anos de atraso. É preciso muito tempo para consertar esse país”, declarou.

Leia também: Flávio Bolsonaro vota no Rio ao lado da esposa e segue para Brasília

O petista citou como realizações de sua gestão o aumento do salário mínimo, a redução dos juros e a melhora na qualidade de vida da população. Na sequência, endureceu o discurso ao mencionar milícias e as investigações relacionadas ao Banco Master.

“O Brasil não irá para frente com miliciano. O Brasil não irá para frente com essa orgia que se faz em torno da quadrilha do Banco Master. Vai para frente com caráter”, afirmou.

Lula encerrou a declaração dizendo que caberá às urnas definir o projeto escolhido pelos brasileiros. “O jogo está jogado. Quando for 17h, teremos o fim das eleições, vamos ter as apurações e vamos ver o Brasil que o povo escolheu.”

O presidente também afirmou que “o povo é soberano” e que o resultado da eleição deverá ser acatado pelos brasileiros.



