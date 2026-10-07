PT derruba live em que Lula critica coordenação da campanha

"O pessoal me enche o saco: 'Faz uma selfie'. Eu não gosto. Hoje, eu resolvi fazer", desabafou Lula - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

A campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrubou nesta quarta-feira (7/10) transmissão ao vivo em que o petista criticava a coordenação da corrida eleitoral.

"Acho que nós fizemos uma campanha aquém da minha possibilidade, poderíamos ter feito mais", afirmou Lula em conversa com deputados eleitos pelo PT, a militância do partido e o presidente da legenda Edinho Silva, que também é coordenador de campanha.

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"Disse para o Edinho que essa foi a campanha menos organizada que participei desde 1989”, reclamou o presidente na live, antes da transmissão ser cortada e tirada do ar pelo PT. Em outro trecho, Lula disse considerar "um saco" precisar gravar vídeos no celular.

"Eu tenho que falar nas redes, no celular. Eu não uso celular. (...) Eu gosto de falar só o essencial. Mas o pessoal me enche o saco: 'Faz uma selfie'. Eu não gosto. Hoje, eu resolvi fazer", revelou o presidente em outro trecho divulgado.

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A mudança na comunicação da campanha ocorreu após o resultado de domingo (4). No primeiro turno, o candidato do PT teve 2,3 milhões de votos a menos que o adversário Flávio Bolsonaro (PL). Integrantes da equipe de Lula passaram a defender uma presença maior do presidente nas redes sociais.