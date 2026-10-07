2º turno: Novo anuncia apoio a Flávio, que também mira o Republicanos

Presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, diz que partido político com concessões de rádio e TV "é algo surreal" e que "nem ditaduras foram tão longe" - (crédito: Redes sociais/Divulgação)

O presidente do partido Novo, Eduardo Ribeiro, anunciou nesta quarta-feira (7/10) que a sigla apoiará a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa pela Presidência da República, contra o candidato e presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo ele, a união nesta etapa do pleito está relacionada aos objetivos do partido de “derrotar o PT” e colocar o Brasil “nos trilhos do desenvolvimento”.

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O outro objetivo do partido, segundo ele, já foi alcançado com o resultado “excepcional” da direita, que conquistou a maioria das cadeiras no Senado para 2027. Ele destacou que os planos agora são “mudar o presidente do Senado e enfrentar os tiranos que abusaram do seu poder no Supremo Tribunal Federal (STF)”.

Flávio agradeceu o apoio e disse que a união se trata de um alinhamento pragmático, assim como foi o caso do apoio recebido pela federação formada pelo União Brasil e Progressistas. “A gente tem que ganhar a eleição primeiro antes de discutir qualquer assunto”, disse.

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Em relação ao apoio de outros partidos do Centrão, Flávio disse que conversou com o presidente do Republicanos e aguarda o posicionamento do partido, que será anunciado na noite desta quarta.

“Isso mostra uma unidade, que não é esquerda contra direita, mas quem quer mudança contra quem não quer”, avaliou sobre as novas alianças.

Todos esses partidos haviam optado, durante o primeiro turno, pela neutralidade e não apoiaram nenhum candidato à Presidência. Com a liderança alcançada por Flávio no primeiro turno, as siglas vêm mudando seus posicionamentos.