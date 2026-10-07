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ELEIÇÕES 2026

Lula se reúne com deputada influencer após dar sermão na campanha do PT

A conversa com a deputada eleita por Minas Gerais, Ana Elisa, também ocorre em meio ao entendimento da campanha de que Lula deve ampliar sua comunicação nas redes

Lula recebe deputada Ana Elisa, segunda mais votada de Minas Gerais - (crédito: Ricardo Stuckert/PT)
Lula recebe deputada Ana Elisa, segunda mais votada de Minas Gerais - (crédito: Ricardo Stuckert/PT)

Com o objetivo de reformular a campanha à reeleição nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne, na tarde desta quarta-feira (7/10), com a influenciadora e segunda deputada federal mais votada de Minas Gerais, Ana Elisa (PT).

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O encontro com Ana, que tem apenas 21 anos e mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, ocorre horas após Lula dar um sermão na coordenação da campanha à Presidência.

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“Disse para o Edinho (Silva, presidente do PT e coordenador de campanha) que essa foi a campanha menos organizada de que participei desde 1989”, reclamou o presidente durante live aberta pelo partido, momentos antes de a transmissão ser cortada e retirada do ar pela própria legenda.

Vídeo e selfie

A conversa com a deputada eleita também ocorre em meio ao entendimento da campanha de que Lula deve ampliar sua comunicação nas redes sociais por meio de vídeos curtos e eficientes, capazes de prender a atenção do usuário nos primeiros segundos.

No primeiro turno, o candidato do PT teve 2,3 milhões de votos a menos que o adversário, Flávio Bolsonaro (PL). Integrantes da equipe de Lula passaram a defender uma presença maior do presidente nas redes sociais.

Embora esse seja o objetivo da reformulação da campanha e, sobretudo, da conversa entre Lula e a deputada mineira, o presidente disse achar “um saco” fazer selfies em vídeo para a campanha. “Eu não gosto. Hoje, eu resolvi fazer”, afirmou, referindo-se a um vídeo gravado por ele na manhã desta quarta-feira.

Além de Lula e da deputada influencer, a reunião para reformulação da campanha contou com a participação de Edinho Silva, da líder do governo no Senado, Tereza Leitão (PT-PE), e dos ex-ministros Rui Costa (PT-BA) e Camilo Santana (PT-CE), que foi incluído na coordenação de campanha junto ao presidente do PT.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 07/10/2026 18:37
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