Lula se reúne com deputada influencer após dar sermão na campanha do PT

Com o objetivo de reformular a campanha à reeleição nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne, na tarde desta quarta-feira (7/10), com a influenciadora e segunda deputada federal mais votada de Minas Gerais, Ana Elisa (PT).

O encontro com Ana, que tem apenas 21 anos e mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, ocorre horas após Lula dar um sermão na coordenação da campanha à Presidência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Disse para o Edinho (Silva, presidente do PT e coordenador de campanha) que essa foi a campanha menos organizada de que participei desde 1989”, reclamou o presidente durante live aberta pelo partido, momentos antes de a transmissão ser cortada e retirada do ar pela própria legenda.

Vídeo e selfie

A conversa com a deputada eleita também ocorre em meio ao entendimento da campanha de que Lula deve ampliar sua comunicação nas redes sociais por meio de vídeos curtos e eficientes, capazes de prender a atenção do usuário nos primeiros segundos.

No primeiro turno, o candidato do PT teve 2,3 milhões de votos a menos que o adversário, Flávio Bolsonaro (PL). Integrantes da equipe de Lula passaram a defender uma presença maior do presidente nas redes sociais.

Leia também: Oposição tenta adiar votação da PEC 6x1 para depois das eleições

Embora esse seja o objetivo da reformulação da campanha e, sobretudo, da conversa entre Lula e a deputada mineira, o presidente disse achar “um saco” fazer selfies em vídeo para a campanha. “Eu não gosto. Hoje, eu resolvi fazer”, afirmou, referindo-se a um vídeo gravado por ele na manhã desta quarta-feira. Além de Lula e da deputada influencer, a reunião para reformulação da campanha contou com a participação de Edinho Silva, da líder do governo no Senado, Tereza Leitão (PT-PE), e dos ex-ministros Rui Costa (PT-BA) e Camilo Santana (PT-CE), que foi incluído na coordenação de campanha junto ao presidente do PT.