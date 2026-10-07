Nikolas defende ofensiva do PL por votos e prioriza Minas no segundo turno

Nikolas disse que o PL buscará espaços de comando e apontou a Presidência do Senado como prioridade - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) defendeu, nesta quarta-feira (7/10), em evento do Partido Liberal em Brasília, uma ofensiva da campanha de Flávio Bolsonaro nos estados que registraram maior número de abstenções, votos brancos e nulos no primeiro turno.

Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul estão entre os locais que, segundo o parlamentar, deverão receber atenção específica. Nikolas também afirmou que a campanha pretende voltar ao Nordeste, onde esteve em 2022, e distribuir as principais lideranças pelo país para ampliar a mobilização.

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“Os 20 dias já estão passando muito rápido e a eleição já está chegando. O segundo turno já começou com tudo”, afirmou. Segundo ele, a estratégia será definida em conjunto com a bancada nacional e com parlamentares mineiros, incluindo o senador Flávio Bolsonaro, para evitar que as lideranças permaneçam concentradas em uma mesma região.

Nikolas também criticou o discurso adotado pela esquerda durante a campanha e afirmou que a direita deve concentrar esforços na apresentação de propostas. O deputado citou como prioridades a redução da maioridade penal, o enquadramento de facções criminosas como organizações terroristas, a ampliação da telemedicina, a entrega de medicamentos a idosos em casa e a expansão das escolas cívico-militares. Na economia, defendeu a redução da estrutura do governo, com a retirada de pelo menos dez ministérios, e uma revisão da reforma tributária. Para ele, a redução da maioridade penal e a reforma do Judiciário devem estar entre as primeiras pautas a serem discutidas.

“Isso vai convencer o eleitor: são propostas e não terrorismo eleitoral barato e populista na época de eleição”, disse.

Reforma do Judiciário

A reforma do Judiciário foi um dos principais pontos abordados pelo deputado. Nikolas defendeu que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) tenham mandato e que deputados e senadores deixem de ter foro privilegiado, passando a responder a processos desde a primeira instância. Ao criticar o ministro Alexandre de Moraes, afirmou ser contrário a qualquer negociação que resulte em anistia ao magistrado e voltou a defender seu impeachment. Nikolas, no entanto, disse que o ministro deve ter direito à defesa e a um julgamento.

“Eu não quero vingança. Eu quero que ele tenha ampla defesa, que ele possa se defender e que tenha um julgamento justo e imparcial”, afirmou. O deputado disse ainda que, em sua avaliação, a discussão sobre o Judiciário ganhou força entre parlamentares de direita e deve permanecer entre as prioridades do grupo.

Ele afirmou que o PL deverá trabalhar para conquistar espaços de comando e apontou a Presidência do Senado como uma prioridade para o partido. O deputado declarou apoio ao senador Rogério Marinho para o cargo e citou Luiz Felipe de Orleans e Bragança como uma possibilidade para a Câmara, embora tenha reconhecido que a escolha dependerá da articulação entre os 513 deputados. Para Nikolas, as pautas defendidas pela direita podem avançar simultaneamente.

“Quando querem fazer algo, fazem muito rápido, mas quando é algo bom para o Brasil é tudo muito moroso”, afirmou. Ele também defendeu uma maior coordenação entre os parlamentares do PL para ampliar a atuação durante o segundo turno.

Estratégia digital

A estratégia de comunicação digital também foi citada pelo deputado como parte da campanha. Nikolas afirmou que pretende intensificar a produção de vídeos nas redes sociais e disse que uma publicação feita por ele alcançou 40 milhões de visualizações. Segundo o parlamentar, o alcance é resultado do conteúdo e não de uma estratégia tradicional de marketing.

Ele avaliou que o desempenho nas redes poderá contribuir para a campanha de Flávio Bolsonaro e afirmou estar confiante na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao tratar especificamente de Minas Gerais, Nikolas disse esperar a união das lideranças do estado em torno da candidatura de Flávio, apesar de divergências políticas entre alguns integrantes do grupo. “Não é agora Flávio e Lula que está em jogo. É o Brasil. A gente precisa vencer”, afirmou.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

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