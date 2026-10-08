Vídeo selfie de estreia: Lula alcança mais de 23,5 milhões de visualizações em um dia

Mudança de estratégia: comunicação da campanha petista sai em busca de engajamento nas redes sociais para ganhar o segundo turno - (crédito: Ricardo Stuckert)

O primeiro vídeo selfie publicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Instagram alcançou mais de 23,5 milhões de visualizações, em meio à mudança na estratégia de comunicação da campanha para o segundo turno das eleições. Na quarta-feira (7/10), o petista publicou nove vídeos nesse estilo ao longo do dia, sempre acompanhado por jovens de esquerda eleitos no último domingo (4). A iniciativa marcou uma mudança no estilo de comunicação do chefe do Executivo, que já havia demonstrado resistência a gravar conteúdos diretamente pelo celular.

No primeiro vídeo, Lula convocou os eleitores a saírem às ruas e conversarem com outras pessoas sobre a campanha. O presidente associou a mobilização à defesa da educação, da democracia, do emprego e da continuidade do crescimento do país. “Bora gente para a rua, vamos conversar com as pessoas, você que gosta do Brasil, que gosta da educação, que gosta da democracia, que quer ter um emprego de qualidade, que quer continuar estudando e ver o Brasil crescer”, afirmou.

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Lula também pediu apoio para impedir, segundo ele, o retorno do “retrocesso” ao país. “Bora para a rua, vamos ganhar essas eleições para não permitir que o retrocesso volte para esse país. Vamos lá gente”, completou.





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Em um dos vídeos publicados em formato de selfie, o líder petista e candidato à reeleição direcionou a mensagem aos eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno. O presidente citou 33 milhões de pessoas que não votaram e pediu que esse eleitorado participe da segunda rodada da disputa. “É importante, nesse segundo turno, você comparecer para votar”, afirmou Lula. Na sequência, relacionou a participação eleitoral à responsabilidade com a família e com o país.

“Porque você tem família, porque você tem filho, porque você tem neto, porque você tem o Brasil para você tomar conta”, declarou.

O presidente também utilizou a própria idade para reforçar o apelo. Aos 80 anos, disse que continuará comparecendo às urnas e questionou por que outros eleitores não poderiam fazer o mesmo. “Se eu tenho 80 anos e vou levantar para votar ainda sou candidato, por que você não pode me levantar?”

Ao final, Lula pediu que os eleitores o acompanhem na votação e reforçou que o resultado do segundo turno definirá os rumos do país.

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Mudanças

A nova postura nas redes ocorre depois do resultado do primeiro turno, realizado no domingo. Lula terminou a primeira etapa da disputa com 2,3 milhões de votos a menos que Flávio Bolsonaro (PL). Após o desempenho nas urnas, integrantes da campanha passaram a defender uma presença maior do presidente nas redes sociais.

A mudança também veio acompanhada de críticas do próprio Lula à condução da campanha. Em uma transmissão ao vivo com deputados eleitos pelo PT, militantes e o presidente nacional da legenda e coordenador da campanha, Edinho Silva, o petista afirmou que a campanha ficou abaixo do que poderia ter sido. “Acho que nós fizemos uma campanha aquém da minha possibilidade, poderíamos ter feito mais”, declarou.