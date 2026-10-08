Filho de Gugu revela frase macabra que ouviu de médica no dia da morte do pai - (crédito: Reprodução/Instagram)

A família de Gugu Liberato enfrentou horas de incerteza antes de receber a confirmação de que o apresentador não sobreviveria ao acidente doméstico ocorrido em Orlando, nos Estados Unidos.

Seis anos depois da tragédia, João Augusto Liberato, filho mais velho do comunicador, voltou a falar sobre aquele período e revelou detalhes que ficaram marcados em sua memória.

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O relato foi feito durante uma entrevista ao “Jornal dos Famosos”, da LeoDiasTV. João contou que, enquanto os familiares aguardavam informações no hospital, ainda havia esperança de que o pai pudesse se recuperar.

Gugu sofreu o acidente em 20 de novembro de 2019. Ele caiu de aproximadamente quatro metros de altura enquanto tentava realizar um reparo no aparelho de ar-condicionado instalado no sótão da residência onde estava, em Orlando.

O apresentador foi levado ao hospital em estado grave e teve a morte encefálica confirmada dois dias depois.

Diante da gravidade do quadro, familiares viajaram do Brasil para acompanhar a situação. Entre eles estava Maria do Céu Liberato, mãe de Gugu.

Segundo João, a avó precisava ouvir a avaliação de um médico brasileiro para compreender que não havia outra possibilidade de recuperação.

O profissional estava em Porto Rico quando foi chamado pela família e seguiu para Orlando. Depois de analisar os exames do apresentador, ele confirmou o quadro para Maria do Céu.

“Minha avó precisava ouvir de um médico brasileiro sobre se aquilo lá era verdade, se realmente não tinha outra solução. E foi isso mesmo, tivemos que trazer o médico”, contou João.

A confirmação teve um impacto imediato sobre a avó do apresentador. “Eu lembro, o médico chegou lá, olhou os scanners lá no computador e confirmou para a minha avó, e só ali que caiu a ficha na hora para ela”, relatou o filho de Gugu.

João também recordou o momento em que decidiu buscar pessoalmente uma resposta sobre as chances de sobrevivência do pai. Ao perceber uma médica passando pelo hospital, ele a abordou e pediu que fosse sincera sobre a possibilidade de Gugu sair daquela situação.

“Eu sei que você é médica, que vocês não querem dar os assuntos, mas fala para a gente. Tem alguma chance de ele sair dessa?”, perguntou João à profissional.

A resposta, segundo ele, veio por meio de um gesto. “Ela olhou e balançou a cabeça e falou: ‘Não’. E aí naquele momento para mim tinha caído a ficha que aconteceu mesmo.”

João explicou que, embora a morte cerebral já tivesse sido constatada, a família ainda não havia recebido uma comunicação oficial naquele momento. Por isso, ele insistiu diretamente com a médica.

“Porque eles não falavam para a gente, né? Porque não era oficial no papel, né? Mas havia a morte cerebral. E aí eu tive que chegar para ela e falar: ‘Eu sou o filho mais velho, fala para mim, tem alguma forma?’. E ela falou que não. Então assim, foi um dia muito, muito difícil”, afirmou.