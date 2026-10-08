Entretenimento Entre o mar e a cidade: píeres que se tornaram cartões-postais pelo mundo Píeres são estruturas comuns em regiões litorâneas, ribeirinhas e áreas de lagos, muitas vezes chamando a atenção de quem passa por esses locais. Essas plataformas avançam sobre a água e criam uma ligação entre a terra firme e o ambiente aquático. Por Flipar

Pixabay