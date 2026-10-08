Entre o mar e a cidade: píeres que se tornaram cartões-postais pelo mundo

Uma das principais funções dos píeres é facilitar o embarque e desembarque de passageiros e cargas. Eles também podem servir de apoio para barcos de passeio, pesca, pequenas embarcações e outras atividades ligadas à navegação.
Com o tempo, muitos píeres ganharam funções além da navegação. Alguns passaram a abrigar restaurantes, lojas, parques e espaços para caminhadas, tornando-se pontos de encontro e importantes atrações turísticas.
Santa Monica Pier — Estados Unidos Inaugurado em 1909, o Santa Monica Pier tornou-se um dos símbolos do litoral da Califórnia. Além da vista para o Pacífico, abriga parque de diversões, restaurantes e a famosa roda-gigante à beira-mar.
Brighton Palace Pier — Inglaterra Aberto em 1899, o píer de Brighton é uma das imagens mais conhecidas desta cidade costeira inglesa. A estrutura avança sobre o Canal da Mancha e reúne atrações, jogos, restaurantes e áreas de passeio.
Scheveningen Pier — Países Baixos Na costa de Haia, o píer de Scheveningen chama atenção por sua arquitetura e pelas atrações instaladas sobre o Mar do Norte. Conta com roda-gigante, restaurantes e atividades de aventura, além de oferecer ampla vista do litoral.
Busselton Jetty — Austrália Com cerca de 1,8 km de extensão, o Busselton Jetty avança pelas águas da Austrália Ocidental e está entre os mais longos píeres de madeira do mundo. Um pequeno trem percorre sua extensão e leva visitantes até um observatório submarino.
Bournemouth Pier — Inglaterra Construído na costa sul inglesa, o Bournemouth Pier tornou-se um dos símbolos turísticos da cidade. Além dos passeios sobre o mar, a região concentra praias, restaurantes e diversas opções de lazer.
Navy Pier — Chicago, Estados Unidos Às margens do Lago Michigan, o Navy Pier foi inaugurado em 1916 e passou por grandes transformações. Hoje é uma das atrações mais conhecidas de Chicago, reunindo roda-gigante, restaurantes, eventos e passeios de barco.
Clevedon Pier — Inglaterra Inaugurado em 1869, o Clevedon Pier é conhecido pela elegante estrutura metálica que avança sobre o estuário do Severn. Preservado como patrimônio histórico, tornou-se uma das imagens mais características da pequena cidade inglesa. Card 11 — Progreso Pier — México
Progreso Pier — México Localizado em Yucatán, o píer de Progreso chama atenção principalmente por suas dimensões: sua estrutura portuária avança vários quilômetros pelo Golfo do México. A enorme extensão foi necessária por causa das águas rasas próximas à costa.