TSE analisa caso Garotinho e pode definir eleição no Rio; acompanhe

Se o TSE mantiver o indeferimento do registro, os 274.411 votos recebidos por Garotinho serão anulados definitivamente - (crédito: Renato Araújo/Agência Brasil)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisa nesta quinta-feira (8/10) o recurso apresentado pelo candidato Anthony Garotinho (Republicanos) contra o indeferimento de seu registro para disputar o governo do Rio de Janeiro. A decisão da Corte poderá alterar o resultado da eleição estadual e definir se haverá segundo turno entre Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) ou se o candidato do PL será declarado vencedor ainda no primeiro turno.

Garotinho participou da disputa com o registro de candidatura sub judice, condição que permitiu que seu nome aparecesse nas urnas enquanto ainda havia recursos pendentes de julgamento. O candidato recebeu 274.411 votos, o equivalente a 3,17% da votação. Como o registro não foi validado pela Justiça Eleitoral, a validade dos votos depende da decisão definitiva do TSE sobre o processo.



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O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou favoravelmente ao pedido de desistência apresentado por Garotinho no recurso. No parecer, o órgão solicita que o TSE acolha a desistência. Caso os ministros não concordem com o pedido, o MPE defende que o recurso seja rejeitado e que seja mantida a decisão que indeferiu o registro da candidatura do ex-governador.

Na apuração do primeiro turno, Douglas Ruas terminou na primeira colocação, com 4.271.199 votos, correspondentes a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes ficou em segundo, com 3.706.984 votos, ou 42,76%. Inicialmente, os dois foram indicados para disputar o segundo turno pelo governo fluminense, mas o resultado ainda depende da definição sobre os votos obtidos por Garotinho.

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Se o TSE confirmar a desistência do candidato ou rejeitar o recurso, mantendo o indeferimento de seu registro, os 274.411 votos recebidos por Garotinho serão anulados definitivamente. Com a retirada dos votos da base de cálculo, a Justiça Eleitoral fará uma nova contabilização dos votos válidos. Nesse cenário, Ruas poderá ultrapassar a marca de 50% e ser eleito governador do Rio de Janeiro já no primeiro turno.

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