Lula celebra Dia do Nordestino e destaca obras no Nordeste

"Viva o dia do nordestino, meus conterrâneos, minhas conterrâneas do meu querido Nordeste", disse Lula, que nasceu em Pernambuco - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) homenageou, nesta quinta-feira (8/10), a população nordestina pelo seu dia. Em um vídeo gravado em formato de selfie e publicado no Instagram, o petista afirmou ter orgulho de suas origens e destacou ações realizadas durante seus governos na região.

“Viva o dia do nordestino, meus conterrâneos, minhas conterrâneas do meu querido Nordeste”, disse Lula, que nasceu em Pernambuco. Segundo ele, existe uma relação de reciprocidade entre ele e a população nordestina. Lula afirmou que os eleitores da região foram responsáveis por elegê-lo presidente da República em três ocasiões.

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O chefe do Executivo também afirmou que uma de suas principais preocupações ao longo da trajetória política foi promover melhorias no Nordeste. “A minha obsessão, o meu sonho era cuidar do Nordeste”, declarou.

Na mensagem, Lula citou como objetivos a geração de empregos, a expansão de universidades e institutos e a criação de condições para que os nordestinos pudessem trabalhar e viver em suas próprias cidades, sem a necessidade de migrar em busca de oportunidades.

“Eu queria que o Nordeste tivesse mais emprego, tivesse mais universidade, tivesse mais instituto, que o povo pudesse trabalhar e comer, sabe, na sua cidade, no seu cantinho, sem precisar vir para outro lugar para sobreviver”, afirmou.

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Lula também destacou obras de infraestrutura realizadas na região. Entre elas, mencionou a transposição do Rio São Francisco, que, segundo ele, levou 200 anos para ser concretizada. O presidente ainda citou a conclusão da Transnordestina e a BR-101 Nordeste.

Ao final do vídeo, reforçou o orgulho de ter nascido em Pernambuco e agradeceu aos nordestinos pelo apoio. “Tenho muito orgulho de ter nascido no estado de Pernambuco, na cidade de Caetés, minha terra natal”, disse.