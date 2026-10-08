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Supremo

Homem que se dizia "imperador das Forças Armadas" é impedido de entrar no STF

De acordo com informações da Corte, ele falava coisas desconexas e foi retirado da área do Tribunal

Na semana passada, a área externa do Supremo foi isolada após um homem jogar uma mochila - (crédito: Flickr/Ric?rdo)
Na semana passada, a área externa do Supremo foi isolada após um homem jogar uma mochila - (crédito: Flickr/Ric?rdo)

A Polícia Judicial conteve um homem que tentava entrar no edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (8/10), dizendo ser o “imperador das Forças Armadas”. Ele foi contido na marquise do edifício. De acordo com a Corte, ele apenas foi retirado para fora do perímetro do Tribunal e não foi detido.

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O homem falava coisas desconexas e tentou acessar o edifício onde ficam o plenário e outros setores administrativos. A Corte está sob esquema de segurança reforçado desde o início da crise envolvendo o Banco Master e conversas de integrantes do plenário encontradas no celular de Daniel Vorcaro.

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Na semana passada, a área externa do Supremo foi isolada após um homem jogar uma mochila na parada de ônibus que fica em frente ao prédio da Corte. O esquadrão antibombas da Polícia Militar foi mobilizado, mas dentro da mochila havia apenas itens de higiene pessoal. Na ocasião, o autor foi detido e liberado em seguida.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 08/10/2026 14:36
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