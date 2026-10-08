Lula mira quem não votou no 1º turno: "Esse vídeo é para você que não faz L nem arminha"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, nesta quinta-feira (8/10), um vídeo nas redes sociais direcionado a eleitores que não se identificam com nenhum dos dois candidatos à Presidência, estão cansados da política ou não compareceram às urnas no primeiro turno.

Na gravação, o petista adota um tom direto e começa fazendo referência aos símbolos associados aos dois candidatos. “Esse vídeo é para você que não faz L nem arminha, que está cansado da política, ou nem foi votar no primeiro turno”, afirma. Em seguida, o presidente reconhece a distância desse público em relação ao debate eleitoral. “A gente sabe que está chato e que falar de política hoje é bem difícil”, diz.

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A partir daí, o candidato à reeleição apresenta uma série de consequências que, segundo ele, ocorreriam caso Flávio Bolsonaro vencesse a disputa. Entre os pontos citados estão mudanças em políticas públicas e benefícios sociais. “Se Flávio Bolsonaro vencer, você perde”, afirma Lula. Na sequência, ele menciona a Farmácia Popular, o atendimento com especialistas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o tratamento com a chamada caneta emagrecedora.

O presidente também cita os reajustes anuais da aposentadoria e do salário mínimo como possíveis perdas para esse eleitor. “Você perde o aumento anual da aposentadoria e do salário mínimo”, declara.

Outro argumento apresentado no vídeo é relacionado à jornada de trabalho. Lula afirma que o eleitor “perde os dois dias de folga” e associa uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro à volta das apostas esportivas, conhecidas como as bets. “Você perde a tranquilidade, porque as bets vão voltar com tudo”, enfatiza.

Ao final, o chefe do Executivo tenta deslocar o foco do debate partidário para os efeitos que atribui à escolha eleitoral sobre a vida cotidiana. “Entendeu que não é sobre política, é sobre você. Pensa nisso”, conclui.

O vídeo integra a estratégia de Lula para ampliar o diálogo com eleitores que ficaram fora da votação no primeiro turno ou que não se identificam com nenhum dos dois candidatos. A publicação também segue a mudança recente na comunicação digital da campanha, que passou a apostar em vídeos mais diretos e no formato selfie.