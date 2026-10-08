Governadores eleitos reforçam apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

Governadores eleitos e candidatos que disputam o segundo turno se reuniram nesta quinta-feira (8/10), em Brasília, em um ato de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. O encontro reuniu representantes de diferentes regiões do país e foi apresentado pela campanha como uma frente política em torno da proposta de mudança a partir de 2027.
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Durante o evento, Flávio afirmou que pretende estabelecer uma relação de cooperação com os governos estaduais, independentemente das alianças partidárias. O candidato disse que pretende identificar as demandas de cada estado e aproveitar experiências consideradas bem-sucedidas nas administrações locais. “Vou me inspirar muito para trazer as boas práticas de cada um de vocês como governadores para o Brasil”, afirmou, citando iniciativas de São Paulo e Santa Catarina.
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Tarcísio de Freitas (Republicanos), reeleito em São Paulo, também participou do ato e associou o resultado do primeiro turno a um movimento por mudança no país. Segundo ele, a mobilização reúne governadores e uma parcela significativa do eleitorado em torno de Flávio. Tarcísio ainda afirmou que o grupo defende valores como “Deus, Pátria, Família e Liberdade” e projetou a vitória do candidato no segundo turno, marcado para 25 de outubro.
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