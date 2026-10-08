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Eleições 2026

Lula retoma campanha nesta sexta-feira com caminhada em Ceilândia

Primeiro ato do segundo turno terá concentração às 8h na Feira da Ceilândia e contará com a presença de Leandro Grass e lideranças políticas

17.09.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Ceilândia (DF). - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert.)
17.09.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Ceilândia (DF). - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert.)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, retoma nesta sexta-feira (9/10) as atividades públicas de campanha para o segundo turno das eleições presidenciais com uma caminhada em Ceilândia, no Distrito Federal (DF). O ato será realizado ao lado de Leandro Grass (PT), candidato ao governo do distrital.

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A concentração do público está marcada para as 8h, na Feira da Ceilândia. O início da caminhada está previsto para as 10h. Também devem participar deputados e deputadas distritais, apoiadores e outras lideranças políticas.

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O evento será o primeiro ato público de Lula na campanha do segundo turno. Após o resultado do primeiro turno, realizado no domingo (4), o presidente passou os dias seguintes em reuniões com aliados para reorganizar a campanha e reformular as estratégias para a disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No primeiro turno, Lula terminou atrás do adversário. O petista recebeu 45% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro teve 47%.

Reorganização da campanha

A campanha de Lula passou a incorporar novos aliados, especialmente políticos que saíram vitoriosos nas eleições estaduais. A equipe também ampliou a atenção à atuação do presidente nas redes sociais, estratégia que passou a receber maior espaço na disputa pelo segundo turno.

Enquanto Lula reorganiza a campanha, Flávio Bolsonaro recebeu o apoio de partidos e de políticos que foram derrotados na disputa presidencial, entre eles o candidato Ronaldo Caiado (PSD). Após a caminhada em Ceilândia, a campanha de Lula prevê um novo ato em Natal (RN), provavelmente no sábado (10).

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 08/10/2026 16:33 / atualizado em 08/10/2026 16:36
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