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Eleições 2026

Lula participa de caminhada em Natal ao lado de Cadu de Lula neste sábado

Presidente reforça campanha do petista ao governo do RN em ato no Alecrim. Concentração começa às 8h e caminhada está prevista para as 10h

Visita faz parte da mobilização para o segundo turno das eleições presidenciais e estaduais - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert)
Visita faz parte da mobilização para o segundo turno das eleições presidenciais e estaduais - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participa neste sábado (10/10) de uma caminhada em Natal (RN) ao lado de Cadu de Lula (PT), que disputa o governo do Rio Grande do Norte no segundo turno das eleições de 2026. A mobilização está marcada para as 10h, na Avenida Coronel Estevam, no bairro Alecrim, próximo à Paróquia de São Sebastião. A concentração do público começa às 8h.

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Também devem participar do ato a governadora Fátima Bezerra (PT), a senadora eleita Samanda de Lula (PT), parlamentares com mandato e eleitos, além de apoiadores e outras lideranças políticas do estado.

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O local da caminhada foi alterado em relação à programação inicialmente divulgada. A concentração estava prevista para ocorrer à tarde na Área de Lazer do Panatis, na Zona Norte de Natal. Agora, o público será reunido na Avenida Coronel Estevam, em frente à Igreja Universal.

Em publicação nas redes sociais, o PT do Rio Grande do Norte convocou os apoiadores para o evento. “Vamos receber o nosso presidente com muita alegria, esperança e a força do povo potiguar!”, diz o comunicado.

A deputada federal reeleita Natália Bonavides (PT) também confirmou a agenda ao publicar um vídeo ao lado de Lula. Na gravação, o presidente afirma que participará de uma passeata no Alecrim. “Povo do Rio Grande do Norte, sábado de manhã, eu estarei fazendo a passeata da vitória do Lula e do Cadu do Lula”, declarou.

Lula reforça campanha de Cadu

A visita faz parte da mobilização para o segundo turno das eleições presidenciais e estaduais, marcado para 25 de outubro. Além de participar da campanha presidencial no estado, Lula pretende reforçar a candidatura de Cadu de Lula ao governo potiguar. O petista enfrenta Allyson (União) na segunda etapa da disputa.

A participação de Lula na campanha estadual foi articulada durante uma reunião com aliados, na noite de segunda-feira (5), em Brasília. O encontro contou com a presença de Fátima Bezerra, Samanda de Lula, Cadu e Rafael Motta (PDT), que disputou uma vaga ao Senado.

No primeiro turno, Allyson recebeu 733.809 votos, o equivalente a 36,94% dos votos válidos. Cadu de Lula teve 718.300 votos, ou 36,16%. A diferença entre os dois foi de 15.509 votos.

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 08/10/2026 15:42
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