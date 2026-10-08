Lula participa de caminhada em Natal ao lado de Cadu de Lula neste sábado

Visita faz parte da mobilização para o segundo turno das eleições presidenciais e estaduais - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participa neste sábado (10/10) de uma caminhada em Natal (RN) ao lado de Cadu de Lula (PT), que disputa o governo do Rio Grande do Norte no segundo turno das eleições de 2026. A mobilização está marcada para as 10h, na Avenida Coronel Estevam, no bairro Alecrim, próximo à Paróquia de São Sebastião. A concentração do público começa às 8h.

Também devem participar do ato a governadora Fátima Bezerra (PT), a senadora eleita Samanda de Lula (PT), parlamentares com mandato e eleitos, além de apoiadores e outras lideranças políticas do estado.

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O local da caminhada foi alterado em relação à programação inicialmente divulgada. A concentração estava prevista para ocorrer à tarde na Área de Lazer do Panatis, na Zona Norte de Natal. Agora, o público será reunido na Avenida Coronel Estevam, em frente à Igreja Universal.

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Em publicação nas redes sociais, o PT do Rio Grande do Norte convocou os apoiadores para o evento. “Vamos receber o nosso presidente com muita alegria, esperança e a força do povo potiguar!”, diz o comunicado.

A deputada federal reeleita Natália Bonavides (PT) também confirmou a agenda ao publicar um vídeo ao lado de Lula. Na gravação, o presidente afirma que participará de uma passeata no Alecrim. “Povo do Rio Grande do Norte, sábado de manhã, eu estarei fazendo a passeata da vitória do Lula e do Cadu do Lula”, declarou.

Lula reforça campanha de Cadu

A visita faz parte da mobilização para o segundo turno das eleições presidenciais e estaduais, marcado para 25 de outubro. Além de participar da campanha presidencial no estado, Lula pretende reforçar a candidatura de Cadu de Lula ao governo potiguar. O petista enfrenta Allyson (União) na segunda etapa da disputa.

A participação de Lula na campanha estadual foi articulada durante uma reunião com aliados, na noite de segunda-feira (5), em Brasília. O encontro contou com a presença de Fátima Bezerra, Samanda de Lula, Cadu e Rafael Motta (PDT), que disputou uma vaga ao Senado.

No primeiro turno, Allyson recebeu 733.809 votos, o equivalente a 36,94% dos votos válidos. Cadu de Lula teve 718.300 votos, ou 36,16%. A diferença entre os dois foi de 15.509 votos.

