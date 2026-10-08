Retotalização dos votos do 1º turno no Rio será no sábado

Douglas Ruas faz uma mescla de V de vitória com o 22 após votar no domingo - (crédito: Reprodução/Facebook)

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizará, neste sábado (10), às 15h, a retotalização dos votos das Eleições 2026 para governador. O procedimento confirmará Douglas Ruas (PL) eleito no primeiro turno, dispensando o segundo turno contra Eduardo Paes (PSD).

A cerimônia pública acontecerá no auditório do Palácio da Democracia, sede do tribunal.

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A retotalização cumpre determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), expedida nesta quinta-feira (8/10), que manteve o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos). Por 5 votos a 2, os ministros anularam os 274.411 votos recebidos pelo político na disputa pelo governo do Rio de Janeiro.

O plenário concluiu que os votos de Garotinho não poderiam entrar no cálculo dos votos válidos. Com essa resolução judicial, Douglas Ruas assegura a vitória logo na primeira votação.

Como funciona a retotalização de votos

A retotalização ocorre quando uma decisão judicial altera a situação de um candidato e muda o resultado da eleição. Esse trâmite não é uma recontagem de votos: os dados registrados pelas urnas eletrônicas permanecem os mesmos.

O que muda é o cálculo feito pelo sistema da Justiça Eleitoral, que passa a considerar apenas os votos juridicamente válidos para definir o resultado final da disputa e proclamar os eleitos.

Impacto nos percentuais da apuração

Na apuração inicial, Douglas Ruas havia recebido 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos válidos. Após a exclusão da votação de Garotinho, o candidato do PL ultrapassa a marca de 50% dos votos válidos.

Com os novos números, Ruas fica cerca de 74 mil votos acima do patamar necessário para alcançar a maioria absoluta. A oficialização desse resultado depende agora de ato formal do TRE-RJ.

Eduardo Paes (PSD), que terminou o primeiro turno na segunda colocação com 3.706.984 votos (42,76% dos votos válidos na apuração original), deixa de concorrer no segundo turno. A eleição caminhava para um confronto entre Paes e Ruas, mas a exclusão dos votos de Garotinho alterou a base de cálculo e encerrou a disputa ainda na primeira etapa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.