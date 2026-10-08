Lula recebe Hugo Motta um dia após Republicanos apoiar Flávio Bolsonaro

Motta havia declarado apoio à reeleição de Lula no primeiro turno. Na ocasião, a direção nacional do Republicanos optou pela neutralidade - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quinta-feira (8/10) o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), um dia depois de o partido do parlamentar anunciar apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial.

Motta havia declarado apoio à reeleição de Lula no primeiro turno. Na ocasião, a direção nacional do Republicanos optou pela neutralidade e liberou os diretórios estaduais para apoiar os candidatos de sua preferência. Para o segundo turno, no entanto, a cúpula da legenda decidiu apoiar Flávio.

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O encontro ocorre em meio às conversas de Lula com aliados depois de o presidente terminar o primeiro turno atrás do candidato do PL. A articulação política para a segunda etapa da campanha passou a ocupar parte da agenda do petista nos últimos dias.

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A relação entre Lula e Motta também foi atravessada pela disputa eleitoral na Paraíba. O presidente da Câmara trabalhou pela eleição de seu pai, Nabor Wanderley (Republicanos), para o Senado. Lula, porém, apoiou Veneziano Vital do Rêgo (MDB), que disputava uma das vagas contra Nabor. O petista chegou a gravar um vídeo de apoio à reeleição do senador. Veneziano acabou eleito, enquanto Nabor ficou fora do Senado.