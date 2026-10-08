Lula reúne aliados para gravar programas eleitorais do 2º turno

Equipe de Lula promove mudanças tanto na produção dos conteúdos - (crédito: Cláudio Kbene/PR)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, reúne aliados nesta quinta-feira (8/10) para gravar programas eleitorais que serão exibidos em cadeia de rádio e TV durante o segundo turno das eleições, a partir desta sexta-feira (9).

Realizada no QG de campanha do presidente, em Brasília, a produção dos conteúdos reúne nomes como o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), o senador Paulo Paim (PT-RS) e a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN).

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A gravação dos vídeos marca um novo momento da campanha do petista. A equipe de Lula promove mudanças tanto na produção dos conteúdos quanto na composição do grupo responsável pela corrida eleitoral.

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Da ala política, entraram no time da campanha nomes como os ex-ministros de Lula e senadores eleitos pelo Ceará e pela Bahia, Camilo Santana e Rui Costa, respectivamente.

As mudanças também englobaram a equipe de comunicação da campanha. Assessores do PT nos estados em que o partido venceu o pleito no primeiro turno, como Bahia, Piauí e Ceará, foram integrados à campanha.

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A campanha de Lula incorporou à equipe o então coordenador de comunicação do governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), Bruno Monteiro, além da equipe de redes sociais do político baiano.