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ELEIÇÕES 2026

Lula reúne aliados para gravar programas eleitorais do 2º turno

Propaganda eleitoral gratuita do segundo turno entra no ar nesta sexta-feira (9). Campanha à reeleição ganha reforços nas equipes de comunicação

Equipe de Lula promove mudanças tanto na produção dos conteúdos - (crédito: Cláudio Kbene/PR)
Equipe de Lula promove mudanças tanto na produção dos conteúdos - (crédito: Cláudio Kbene/PR)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, reúne aliados nesta quinta-feira (8/10) para gravar programas eleitorais que serão exibidos em cadeia de rádio e TV durante o segundo turno das eleições, a partir desta sexta-feira (9).

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Realizada no QG de campanha do presidente, em Brasília, a produção dos conteúdos reúne nomes como o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), o senador Paulo Paim (PT-RS) e a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN).

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A gravação dos vídeos marca um novo momento da campanha do petista. A equipe de Lula promove mudanças tanto na produção dos conteúdos quanto na composição do grupo responsável pela corrida eleitoral.

Da ala política, entraram no time da campanha nomes como os ex-ministros de Lula e senadores eleitos pelo Ceará e pela Bahia, Camilo Santana e Rui Costa, respectivamente.

As mudanças também englobaram a equipe de comunicação da campanha. Assessores do PT nos estados em que o partido venceu o pleito no primeiro turno, como Bahia, Piauí e Ceará, foram integrados à campanha.

A campanha de Lula incorporou à equipe o então coordenador de comunicação do governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), Bruno Monteiro, além da equipe de redes sociais do político baiano.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 08/10/2026 18:16
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