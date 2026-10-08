Lula cobra Flávio por votação do fim da escala 6x1 em vídeo nas redes sociais

Lula cobrou que Flávio mobilize a bancada para votar a proposta - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a cobrar, nesta quinta-feira (8/10), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pela votação do fim da escala de trabalho 6x1. Em mais um vídeo publicado no formato de selfie, Lula questionou o parlamentar sobre seu posicionamento e pediu que a bancada de seu partido apoie a mudança na jornada de trabalho.

“Ô Flávio, ontem eu lhe cobrei, vai ou não vai votar no fim da escala 6x1?”, afirmou o presidente, ao defender uma jornada em que os trabalhadores tenham dois dias de descanso e trabalhem cinco dias por semana, sem redução salarial.

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Na gravação, Lula também cobrou que Flávio mobilize a bancada para votar a proposta. “Vamos ou não vamos garantir ao povo trabalhador ficar dois dias em casa e trabalhar cinco dias sem reduzir o seu salário? Bota a sua bancada pra votar, cara”, disse.





O presidente também acusou o senador de apresentar justificativas que, segundo ele, não correspondem à realidade e pediu que a proposta seja colocada em votação.

“Pra desinventar lorota, coloca para votar e vamos dar ao povo o direito de descansar e ter uma jornada de trabalho civilizada”, declarou Lula ao encerrar a cobrança.