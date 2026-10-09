PT acusa revista de usar suposta delação de Vorcaro para interferir nas eleições

Segundo o partido, não há registro, na PF, do depoimento de Vorcaro mencionado pela publicação - (crédito: Reprodução/Youtube)

O Partido dos Trabalhadores (PT) reagiu, nesta sexta-feira (9/10), à reportagem de capa da revista Veja sobre um suposto depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e acusou a publicação de tentar interferir no segundo turno das eleições presidenciais, disputado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em nota, a legenda classificou a reportagem como uma “peça eleitoral irresponsável” e sustentou que as acusações atribuídas ao banqueiro não possuem comprovação. Segundo o partido, não há registro, na Polícia Federal (PF), do depoimento mencionado pela revista, tampouco de uma delação com esse conteúdo aceita pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“É estarrecedor que, a duas semanas do segundo turno das eleições presidenciais, a revista Veja estampe em sua capa acusações gravíssimas sem apresentar uma única prova”, afirmou o PT. Para a sigla, a divulgação das informações teria o objetivo de tumultuar a disputa pelo Palácio do Planalto e beneficiar a candidatura do primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia também: Big techs no radar de interferência dos EUA nas eleições brasileiras

A direção petista também buscou associar o avanço das investigações sobre o Banco Master à atuação das instituições durante o governo Lula. Na avaliação da legenda, as acusações contra integrantes da atual administração surgem como uma espécie de retaliação às medidas que culminaram na liquidação da instituição financeira e na prisão de Vorcaro.

O partido ainda levantou suspeitas sobre os interesses do banqueiro em uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro. “Trata-se de uma tentativa de vingança que levanta uma pergunta inevitável: que benefícios Vorcaro espera obter de uma eventual mudança de governo?”, questionou a sigla.