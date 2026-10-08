Ana Elisa defende mostrar "quem é Flávio" e virar votos da 3ª via

Segundo Ana Elisa, o foco da estratégia são os eleitores de Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) - (crédito: Luíza Altoé)

A recém-eleita deputada federal por Minas Gerais, Ana Elisa (PT), afirmou nesta quinta-feira (8/10) que o mais importante para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste momento de disputa do segundo turno pela Presidência, é conquistar os votos da terceira via.

“Nós todos estamos entendendo que, neste momento, o mais importante é nós virarmos os votos da terceira via. Explicarmos para as pessoas que votaram na terceira via o que significa ter Flávio Bolsonaro presidente da República”, disse.

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Ela explicou que o foco da estratégia são os eleitores de Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), que ficaram em terceiro e quarto lugares na disputa pela Presidência, respectivamente, mas não declararam apoio neste segundo turno.

Portanto, a ideia é atrair nas redes sociais esse eleitor que ainda não decidiu entre Lula e Flávio, mostrando “quem é” Flávio Bolsonaro e que os votos de segundo turno são a última chance de o cidadão tirar o bolsonarismo do poder. “Fazer com que esses eleitores de terceira via, até mesmo os eleitores do (Ronaldo) Caiado, que estão buscando a direita antiga, compreendam o que significa ter Bolsonaro como presidente”, explicou.

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A ideia é mostrar Flávio como alguém ligado à milícia, ao escândalo do Banco Master e ao seu dono, Daniel Vorcaro, além de afirmar que ele “está defendendo um policial que matou uma criança de cinco anos da favela”.

Na avaliação dela, não é suficiente a campanha petista apostar apenas em mostrar as propostas construídas para o país, tendo em vista o momento político atual. Ela acredita que, neste momento, o debate precisa ser de comparação pessoal. “Não tem como discutir proposta com uma pessoa dessa”, afirmou, referindo-se a Flávio.

“Como só as propostas do presidente Lula não bastam, nós precisamos mostrar quem é o adversário. Eu adoraria que agora fosse realmente um debate político, de proposta. Mas, neste momento político que nós estamos, o debate, infelizmente, vai ter que ser pessoal”, afirmou.

Lula ficou em segundo lugar na disputa pela Presidência da República, com cerca de 45% dos votos, enquanto seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), liderou, com 47%. A abstenção, neste primeiro turno, foi de 21,08%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e é apontada como um dos principais desafios do petista para reverter o cenário de vitória do bolsonarista.

Sobre isso, a deputada lembrou que as abstenções sempre foram altas no país, mas que a campanha estuda esse cenário para traçar estratégias. “Nós precisamos entender de onde estão vindo essas abstenções. São pessoas que protegem a democracia? São pessoas que estão de fato dispostas a dar um golpe?”, questionou.

Uso das redes sociais

Ana Elisa está auxiliando a campanha de Lula no segundo turno por sua força nas redes sociais. Ela passou de 1,9 milhão de seguidores para mais de 2,4 milhões durante sua primeira campanha para um cargo político. Ela foi a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados.

Ela defendeu que a campanha do presidente Lula use as redes sociais para tentar vencer no segundo turno. “Eu acredito, sim, que essa excessividade nas redes sociais pode nos salvar”, disse. “O único lugar que a esquerda perdeu foi nas redes”, ressaltou.

Nesta quarta-feira (7), o presidente Lula iniciou a divulgação de vídeos de selfie, buscando se inserir mais no meio digital. Ana defendeu o estilo e disse que a campanha precisa explorar a facilidade do presidente com a câmera. “Lula fala com a câmera desde 1989. Ele está saindo da câmera da televisão para a câmera do telefone. (...) Os vídeos são excelentes”, avaliou.